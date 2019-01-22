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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:12
Vadim V написав:
Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром
Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность
. Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые
, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.
книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.
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vhata
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:43
vhata написав: Vadim V написав:
Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром
Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность
. Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые
, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.
книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.
Ваххх! Динамично!
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Додано: Сер 23 січ, 2019 20:15
kingkongovets написав:
ну если лень - тогда да
за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?
про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите
я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть
больше я таких ошибок не допускаю
Я не умею определять по телефону мой не мой квартирант, а на подписании есть 15-30 минут посмотреть на людей. Думаю если надо будет принудительно выселять он подойдет, тьфу такого не было.
Случай еще. Позвонил как-то знакомый стоит гостинка возле Дворца Украины. Хочу 12к. Брокер сказал дорого, но будет пробовать. Два раза находил клиентов, знакомый был очень занят, люди уходили. Так вот с брокером у него есть хоть какие-то шансы сдать. А сам он с таким подходом и за 2 года может не сдать.
Кстати заметил, кто не занимается арендой вплотную часто косяки, люди неадекватно оценивают рынок. Хотят или сильно выше или получают сильно ниже.
Кстати в ФБ группа без посредников, так там столько объявлений не рыночных. Вот сегодня комнату на Осокорках-7к просят, тот двушку хочет за 6.
И коммерция и жилая разные вещи. Мне при средней цене в 10к, потратить зачастую несколько дней на показы не хочется. Был бы хоть по 50к, может было иначе.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 20:32
vhata написав: Vadim V написав:
Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром
Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность
. Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые
, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.
книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.
Спасибо за маленький очерк.
п.с. Самое интересное вы не дорассказали , кто вселился, как жили поживали ?
Живут или выгнали? Шо испортили или всё нормально.
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Vadim V
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