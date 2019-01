Додано: Сер 23 січ, 2019 22:03

ну если лень - тогда да

за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?

про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите

я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть

Я не умею определять по телефону мой не мой квартирант, а на подписании есть 15-30 минут посмотреть на людей. Думаю если надо будет принудительно выселять он подойдет, тьфу такого не было.



Случай еще. Позвонил как-то знакомый стоит гостинка возле Дворца Украины. Хочу 12к. Брокер сказал дорого, но будет пробовать. Два раза находил клиентов, знакомый был очень занят, люди уходили. Так вот с брокером у него есть хоть какие-то шансы сдать. А сам он с таким подходом и за 2 года может не сдать.

Кстати заметил, кто не занимается арендой вплотную часто косяки, люди неадекватно оценивают рынок. Хотят или сильно выше или получают сильно ниже.

Кстати в ФБ группа без посредников, так там столько объявлений не рыночных. Вот сегодня комнату на Осокорках-7к просят, тот двушку хочет за 6.

про то шо разные - даже спорить не буду, я потому и спросил

но вы ж про то как люди не могли 2 года субарендаторов найти в нежилое писали еще, причем сами они там находились - вот это мне непонятно

