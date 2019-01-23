Додано: Сер 23 січ, 2019 19:12

Vadim V написав: Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом

Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негромЯ обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность. Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные,, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.