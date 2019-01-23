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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1272127312741275

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 210
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
34
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:12

  Vadim V написав:Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом :)
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром :) Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность :). Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))

В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.

книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:43

  vhata написав:
  Vadim V написав:Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом :)
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром :) Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность :). Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))

В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.

книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.


Ваххх! Динамично!
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:15

  kingkongovets написав:
ну если лень - тогда да
за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?
про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите
я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть
больше я таких ошибок не допускаю


Я не умею определять по телефону мой не мой квартирант, а на подписании есть 15-30 минут посмотреть на людей. Думаю если надо будет принудительно выселять он подойдет, тьфу такого не было.

Случай еще. Позвонил как-то знакомый стоит гостинка возле Дворца Украины. Хочу 12к. Брокер сказал дорого, но будет пробовать. Два раза находил клиентов, знакомый был очень занят, люди уходили. Так вот с брокером у него есть хоть какие-то шансы сдать. А сам он с таким подходом и за 2 года может не сдать.
Кстати заметил, кто не занимается арендой вплотную часто косяки, люди неадекватно оценивают рынок. Хотят или сильно выше или получают сильно ниже.
Кстати в ФБ группа без посредников, так там столько объявлений не рыночных. Вот сегодня комнату на Осокорках-7к просят, тот двушку хочет за 6.
И коммерция и жилая разные вещи. Мне при средней цене в 10к, потратить зачастую несколько дней на показы не хочется. Был бы хоть по 50к, может было иначе.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:32

  vhata написав:
  Vadim V написав:Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом :)
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром :) Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность :). Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))

В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.

книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.

Спасибо за маленький очерк.
п.с. Самое интересное вы не дорассказали , кто вселился, как жили поживали ?
Живут или выгнали? Шо испортили или всё нормально.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:03

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

Бывалый написав:
  kingkongovets написав:
ну если лень - тогда да
за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет?
про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите
я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть
больше я таких ошибок не допускаю


Я не умею определять по телефону мой не мой квартирант, а на подписании есть 15-30 минут посмотреть на людей. Думаю если надо будет принудительно выселять он подойдет, тьфу такого не было.

Случай еще. Позвонил как-то знакомый стоит гостинка возле Дворца Украины. Хочу 12к. Брокер сказал дорого, но будет пробовать. Два раза находил клиентов, знакомый был очень занят, люди уходили. Так вот с брокером у него есть хоть какие-то шансы сдать. А сам он с таким подходом и за 2 года может не сдать.
Кстати заметил, кто не занимается арендой вплотную часто косяки, люди неадекватно оценивают рынок. Хотят или сильно выше или получают сильно ниже.
Кстати в ФБ группа без посредников, так там столько объявлений не рыночных. Вот сегодня комнату на Осокорках-7к просят, тот двушку хочет за 6.
И коммерция и жилая разные вещи. Мне при средней цене в 10к, потратить зачастую несколько дней на показы не хочется. Был бы хоть по 50к, может было иначе.


про то шо разные - даже спорить не буду, я потому и спросил
но вы ж про то как люди не могли 2 года субарендаторов найти в нежилое писали еще, причем сами они там находились - вот это мне непонятно
и по нежилой думаю все же просмотров побольше если не на порядок, то в разы точно, особенно если цену ставишь потолочную и надо сразу по телефону выяснять кто и под шо ищет, иначе просто жить там придется, а рылы будут туда гонять всех подряд, демонстрируя клиентам работу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:22

kingkongovets
Ну не то что не могли найти. Поставили выше рынка. Месяц повыставляют объявлений, потом 3 месяца сидят. Потом вторая серия..., вроде много лишних метров, но так и покомфортней по 2 чела в 30 м кабинетах танчики гоняют.
Может просто прижало, я не доказываю что тут именно брокер помог, но так вышло.

Кстати такого подхода полно. Еще знакомый. Жалуется что получает 10к, ЗП меньше чем у жены, а у самого хата стоит пустая 10 лет, делал для себя, а жизнь по другому повернулась-пошел к жене жить. Говорю что не сдашь?-убьют. Ну пусть жалеет и платит коммуналь.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:16

продублирую пожалуй и в этой теме

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДОРОЖАЛА АРЕНДА КВАРТИР — КАКИЕ РАЙОНЫ ПОПУЛЯРНЫ

http://vseprokiev.com.ua/znachitelno-po ... 2fjN6Jqsfg
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:46

  rjkz написав:
  vhata написав:
  Vadim V написав:Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом :)
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром :) Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность :). Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))

В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.

книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.


Ваххх! Динамично!

такий варіант можна реалізувати, коли здавати житло бізнес-класу за ціною ширпотреба.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:50

  kingkongovets написав:продублирую пожалуй и в этой теме

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДОРОЖАЛА АРЕНДА КВАРТИР — КАКИЕ РАЙОНЫ ПОПУЛЯРНЫ

http://vseprokiev.com.ua/znachitelno-po ... 2fjN6Jqsfg

По данным Государственной службы статистики в 2018 году средняя стоимость месячной аренды «однушки» в столице выросла на 14% до 2 906 грн, передает UBR.ua.
:mrgreen:

По наблюдениям эксперта по рынку столичной недвижимости Сергея Костецкого, клиентура столичного рынка аренды жилья сегодня приблизительно на 80% состоит из киевлян.

Это вообще забавно. Кто-то, просветите, кого вообще тогда считать киевлянами то.
Faceless
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