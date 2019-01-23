Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vadim V написав:Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него. Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал. Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра.... Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени... Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность . Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси..... Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.
книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.
Vadim V написав:Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него. Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал. Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра.... Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени... Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность . Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси..... Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.
книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.
kingkongovets написав: ну если лень - тогда да за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет? про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть больше я таких ошибок не допускаю
Я не умею определять по телефону мой не мой квартирант, а на подписании есть 15-30 минут посмотреть на людей. Думаю если надо будет принудительно выселять он подойдет, тьфу такого не было.
Случай еще. Позвонил как-то знакомый стоит гостинка возле Дворца Украины. Хочу 12к. Брокер сказал дорого, но будет пробовать. Два раза находил клиентов, знакомый был очень занят, люди уходили. Так вот с брокером у него есть хоть какие-то шансы сдать. А сам он с таким подходом и за 2 года может не сдать. Кстати заметил, кто не занимается арендой вплотную часто косяки, люди неадекватно оценивают рынок. Хотят или сильно выше или получают сильно ниже. Кстати в ФБ группа без посредников, так там столько объявлений не рыночных. Вот сегодня комнату на Осокорках-7к просят, тот двушку хочет за 6. И коммерция и жилая разные вещи. Мне при средней цене в 10к, потратить зачастую несколько дней на показы не хочется. Был бы хоть по 50к, может было иначе.
Vadim V написав:Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него. Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал. Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра.... Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени... Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность . Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси..... Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.
книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.
Спасибо за маленький очерк. п.с. Самое интересное вы не дорассказали , кто вселился, как жили поживали ? Живут или выгнали? Шо испортили или всё нормально.
kingkongovets написав: ну если лень - тогда да за подбор неудачных арендаторов он тоже ответственность несет? про сдачу помещения в центре 2 года - вообще ржака, простите я уже как то писал, шо единственный раз, когда у меня был серьезный конфликт с арендаторами произошел когда я поручал показы сотрудникам, а сам арендаторов видел только в момент подписания договора, ребята попались на редкость нарванные, а человек, который с ними работал наоборот - вежливый и мягкий, вот они и решили быкануть больше я таких ошибок не допускаю
Я не умею определять по телефону мой не мой квартирант, а на подписании есть 15-30 минут посмотреть на людей. Думаю если надо будет принудительно выселять он подойдет, тьфу такого не было.
Случай еще. Позвонил как-то знакомый стоит гостинка возле Дворца Украины. Хочу 12к. Брокер сказал дорого, но будет пробовать. Два раза находил клиентов, знакомый был очень занят, люди уходили. Так вот с брокером у него есть хоть какие-то шансы сдать. А сам он с таким подходом и за 2 года может не сдать. Кстати заметил, кто не занимается арендой вплотную часто косяки, люди неадекватно оценивают рынок. Хотят или сильно выше или получают сильно ниже. Кстати в ФБ группа без посредников, так там столько объявлений не рыночных. Вот сегодня комнату на Осокорках-7к просят, тот двушку хочет за 6. И коммерция и жилая разные вещи. Мне при средней цене в 10к, потратить зачастую несколько дней на показы не хочется. Был бы хоть по 50к, может было иначе.
про то шо разные - даже спорить не буду, я потому и спросил но вы ж про то как люди не могли 2 года субарендаторов найти в нежилое писали еще, причем сами они там находились - вот это мне непонятно и по нежилой думаю все же просмотров побольше если не на порядок, то в разы точно, особенно если цену ставишь потолочную и надо сразу по телефону выяснять кто и под шо ищет, иначе просто жить там придется, а рылы будут туда гонять всех подряд, демонстрируя клиентам работу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets Ну не то что не могли найти. Поставили выше рынка. Месяц повыставляют объявлений, потом 3 месяца сидят. Потом вторая серия..., вроде много лишних метров, но так и покомфортней по 2 чела в 30 м кабинетах танчики гоняют. Может просто прижало, я не доказываю что тут именно брокер помог, но так вышло.
Кстати такого подхода полно. Еще знакомый. Жалуется что получает 10к, ЗП меньше чем у жены, а у самого хата стоит пустая 10 лет, делал для себя, а жизнь по другому повернулась-пошел к жене жить. Говорю что не сдашь?-убьют. Ну пусть жалеет и платит коммуналь.
Vadim V написав:Мне интересно , рассказывайте , делитесь опытом
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него. Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал. Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра.... Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени... Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность . Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси..... Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.
книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.
Ваххх! Динамично!
такий варіант можна реалізувати, коли здавати житло бізнес-класу за ціною ширпотреба.