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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:07
_Mykola_ написав: Бывалый написав:
Кстати такого подхода полно. Еще знакомый. Жалуется что получает
10к, ЗП меньше чем у жены, а у самого хата стоит пустая 10 лет, делал для себя
ИМХО. Пока будет ПОЛУЧАТЬ, а не зарабатывать, оно так будет всегда.
Гм.
Середня по Києву, після сплати податків, 12 000.
Медіанна - якраз і буде 10 000 грн.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:57
Frant написав: rjkz написав: vhata написав:
Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром
Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность
. Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые
, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.
книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.
Ваххх! Динамично!
такий варіант можна реалізувати, коли здавати житло бізнес-класу за ціною ширпотреба.
Почему?
Это нормально и для среднего сегмента по рыночной цене.
В экономе за счастье - просто приехать на просмотр и снять, в среднем - уже интересует "Что там внутри?" По такой технологии экономится время риелтора и арендодателя. Для арендаторов - экономится в том случае если квартира их НЕ заинтересует, не надо зря ехать.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:58
Faceless написав:
По данным Государственной службы статистики в 2018 году средняя стоимость месячной аренды «однушки» в столице выросла на 14% до 2 906 грн, передает UBR.ua.
По наблюдениям эксперта по рынку столичной недвижимости Сергея Костецкого, клиентура столичного рынка аренды жилья сегодня приблизительно на 80% состоит из киевлян.
Это вообще забавно. Кто-то, просветите, кого вообще тогда считать киевлянами то.
Госстату поверить - себя обмануть.
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rjkz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:00
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_Mykola_ написав: Бывалый написав:
Кстати такого подхода полно. Еще знакомый. Жалуется что получает
10к, ЗП меньше чем у жены, а у самого хата стоит пустая 10 лет, делал для себя
ИМХО. Пока будет ПОЛУЧАТЬ, а не зарабатывать, оно так будет всегда.
Люди ХОДЯТ на работу, чтобы ПОЛУЧАТЬ зарплату, а не РАБОТАТЬ, чтобы ЗАРАБАТЫВАТЬ.
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rjkz
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- Подякував: 3416 раз.
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