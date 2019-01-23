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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1274127512761277>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 210
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
34
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:57

  Frant написав:
  rjkz написав:
  vhata написав:Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром :) Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность :). Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))

В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.

книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.


Ваххх! Динамично!

такий варіант можна реалізувати, коли здавати житло бізнес-класу за ціною ширпотреба.


Почему?
Это нормально и для среднего сегмента по рыночной цене.
В экономе за счастье - просто приехать на просмотр и снять, в среднем - уже интересует "Что там внутри?" По такой технологии экономится время риелтора и арендодателя. Для арендаторов - экономится в том случае если квартира их НЕ заинтересует, не надо зря ехать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:58

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:продублирую пожалуй и в этой теме

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДОРОЖАЛА АРЕНДА КВАРТИР — КАКИЕ РАЙОНЫ ПОПУЛЯРНЫ

http://vseprokiev.com.ua/znachitelno-po ... 2fjN6Jqsfg

По данным Государственной службы статистики в 2018 году средняя стоимость месячной аренды «однушки» в столице выросла на 14% до 2 906 грн, передает UBR.ua.
:mrgreen:

По наблюдениям эксперта по рынку столичной недвижимости Сергея Костецкого, клиентура столичного рынка аренды жилья сегодня приблизительно на 80% состоит из киевлян.

Это вообще забавно. Кто-то, просветите, кого вообще тогда считать киевлянами то.


Госстату поверить - себя обмануть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:00

  _Mykola_ написав:
  Бывалый написав:Кстати такого подхода полно. Еще знакомый. Жалуется что получает 10к, ЗП меньше чем у жены, а у самого хата стоит пустая 10 лет, делал для себя

ИМХО. Пока будет ПОЛУЧАТЬ, а не зарабатывать, оно так будет всегда.


+

Люди ХОДЯТ на работу, чтобы ПОЛУЧАТЬ зарплату, а не РАБОТАТЬ, чтобы ЗАРАБАТЫВАТЬ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:59

  Vadim V написав:п.с. Самое интересное вы не дорассказали , кто вселился, как жили поживали ?
Живут или выгнали? Шо испортили или всё нормально.
Живут и сейчас, хорошие мальчишки. Соседи не жалуются, старательные, книг на подоконниках много :) Из "проблем" - один потерял ключ от своей комнаты, расстроился так, чуть не плакал; привезли второй и наблюдали детскую радость и восторг. Короче больше позитива, чем проблемы :)
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:08

  Frant написав:такий варіант можна реалізувати, коли здавати житло бізнес-класу за ціною ширпотреба.
Нет, я задумалась крепко - "что это было"?! :) И поняла, что им очень тяжело найти в Украине адекватных хозяев.
Написано в Библии (и в Торе)"Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову(Втор.27:19).
Думаю, им у нас не очень легко.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:13

  vhata написав:
  Vadim V написав:п.с. Самое интересное вы не дорассказали , кто вселился, как жили поживали ?
Живут или выгнали? Шо испортили или всё нормально.
Живут и сейчас, хорошие мальчишки. Соседи не жалуются, старательные, книг на подоконниках много :) Из "проблем" - один потерял ключ от своей комнаты, расстроился так, чуть не плакал; привезли второй и наблюдали детскую радость и восторг. Короче больше позитива, чем проблемы :)

Эти?
два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!»,
Или эти?
стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:19

  Vadim V написав:Эти?
два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!»,
Или эти?
стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
а, конечно скромные :) если бы борзые были первыми, то им бы не сдала. По лицу, повадкам видно сразу :)

к слову, они съехали с модного дома, я правда не расспрашивала почему. Верятно потому, что до института им сейчас пройти 3 квартала, а до модного дома ехать 3 остановки (привет Кингу :)). Прикиньте, предпочли квартиру, цена которой в 2 раза дешевле (если покупать), из-за локации, ну и хояйка в придачу )))) (про хозяйку - шутка)
Востаннє редагувалось vhata в Чет 24 січ, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:22

  vhata написав:Порекомендовала мне "ньюриелтора" моя подружка, она имеет несколько однушек, и сдает только ин студентам и только через него.
Мы заканчивали ремонт в старом наследстве и я просто набрала его, он попросил фото и сказал "можно я завтра покажу?". Предупредила, что на "завтра" были запланированы покупаны (надеялись то продать), они переносили постоянно время, а ньюриелтор наяривал и наяривал.
Заморочливые покупаны долго рассматривали, расcпрашивали, рассказывали, что они будут думать.... ушли они, когда уже темнело. Позвонила ему, с надеждой, что встретимся завтра....
Щщас, он сказал - я через 10 мин буду, девочки арабки будут жить... Прошло 10 мин подходит вполне интеллигентный парень с черным как смоль, широким и крепким негром :) Я обалдела, думаю: «а девочки где»?! Заходят, спрашивают — можно фото и съемку? Конечно... и тут начинается треш — в реальном времени в две руки они транслируют видео, тут же с потенциальными желающими уточняют детали, все в интерактиве, в реальном времени...
Мы, с супругом, обалдевшие от этой борзости, драйва, нахрапа... просто с улыбкой наблюдаем за всем происходящим, как на цирк. Привыкшие к церемониям и лапшевешанию традиционных риелторов, попали в какую то нью реальность :). Слышу называют адрес одному, второму, третьему, такси.....
Проходит минут 20, приезжает «первая партия», два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!», через пару минут вваливается стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))

В общем схема такая — они транслируют по своим каналам (большой негр это был коллега), жилье, кому интересно, должны быстро приехать. Кто первый, «того и тапки», если тот, кто «в тапках», понравился арендатору, ударили по рукам, и сдано ))) Если первый отказывается, очередь вторых и тд. Все друг друга знают, доверяют, ноль церемоний.

книгу Гейтса читали "бизнес со скоростью мысли", это было приблизительно так. Ни объявлений в газетах, ничего — рекомендация, приехали, сдали.

21 век, миллениалы. За аренду в криптовалюте не предлагали рассчитываться?
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:24

  airmax78 написав:21 век, миллениалы. За аренду в криптовалюте не предлагали рассчитываться?
не, но я бы взяла :)
мы так отстали от них!
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:03

  vhata написав:
  Vadim V написав:Эти?
два таких хорошеньких пацаненка, скромные, белые, аккуратные, заходят и сразу говорят: «о, я это хочу!»,
Или эти?
стайка борзых черных чуд.... и расползаются, как тараканы по квартире. Я, с высоты своих немалых лет и опыта, тихо офигеваю )))
а, конечно скромные :) если бы борзые были первыми, то им бы не сдала. По лицу, повадкам видно сразу :)

к слову, они съехали с модного дома, я правда не расспрашивала почему. Верятно потому, что до института им сейчас пройти 3 квартала, а до модного дома ехать 3 остановки (привет Кингу :)). Прикиньте, предпочли квартиру, цена которой в 2 раза дешевле (если покупать), из-за локации, ну и хояйка в придачу )))) (про хозяйку - шутка)

Из какой страны эти арабы?
Vadim V
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