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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1274127512761277

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 210
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
43
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
34
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
37
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:09

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

[quote="vhata"]
а в чем они трансляции вели вы не обратили внимания?
нутам ютуб, фб, инста, телега?

за рассказ - отдельное аригато) продолжайте пожалуйста)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:23

  Vadim V написав:Из какой страны эти арабы?
личка
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:46

vhata
мож прочтете все таки тему ветки и стартанете новую про Полтаву?
"ничего личного"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:47

  kingkongovets написав:
vhata написав:а в чем они трансляции вели вы не обратили внимания?
нутам ютуб, фб, инста, телега?

за рассказ - отдельное аригато) продолжайте пожалуйста)

кстати не хотите выяснить чё там в Полтаве с парковками, велодорожками и т.д...?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:50

  Прохожий написав:vhata
мож прочтете все таки тему ветки и стартанете новую про Полтаву?
"ничего личного"...

Вас столичных мальчиков ранит, что тетя в зеленом сарафане пишет в столичной ветке? :)
  Прохожий написав:кстати не хотите выяснить чё там в Полтаве с парковками, велодорожками и т.д...?
нет, не хочу
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:55

  kingkongovets написав:
vhata написав:а в чем они трансляции вели вы не обратили внимания?
нутам ютуб, фб, инста, телега?

за рассказ - отдельное аригато) продолжайте пожалуйста)
Кинг, не обидетесь, покажу как сделать сообщения красивыми. Любая цитата должна быть закрыта в такие скобки - должна быть первая и вторая, если какой то нет, красивого голубого фона цитаты не получается
Зображення
Востаннє редагувалось vhata в Чет 24 січ, 2019 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:кстати не хотите выяснить чё там в Полтаве с парковками, велодорожками и т.д...?


у нас тут тема про аренду, вам шо этот кейс с видеопросмотрами не интересен?
мне очень даже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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