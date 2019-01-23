[quote="vhata"]
а в чем они трансляции вели вы не обратили внимания?
нутам ютуб, фб, инста, телега?
за рассказ - отдельное аригато) продолжайте пожалуйста)
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Додано: Чет 24 січ, 2019 21:09
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
[quote="vhata"]
а в чем они трансляции вели вы не обратили внимания?
нутам ютуб, фб, инста, телега?
за рассказ - отдельное аригато) продолжайте пожалуйста)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:46
vhata
мож прочтете все таки тему ветки и стартанете новую про Полтаву?
"ничего личного"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:47
кстати не хотите выяснить чё там в Полтаве с парковками, велодорожками и т.д...?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:50
Вас столичных мальчиков ранит, что тетя в зеленом сарафане пишет в столичной ветке?
нет, не хочу
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:55
Кинг, не обидетесь, покажу как сделать сообщения красивыми. Любая цитата должна быть закрыта в такие скобки - должна быть первая и вторая, если какой то нет, красивого голубого фона цитаты не получается
Востаннє редагувалось vhata в Чет 24 січ, 2019 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:55
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
у нас тут тема про аренду, вам шо этот кейс с видеопросмотрами не интересен?
мне очень даже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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