[quote="vhata"]
а в чем они трансляции вели вы не обратили внимания?
нутам ютуб, фб, инста, телега?
за рассказ - отдельное аригато) продолжайте пожалуйста)
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Додано: Чет 24 січ, 2019 21:09
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
[quote="vhata"]
а в чем они трансляции вели вы не обратили внимания?
нутам ютуб, фб, инста, телега?
за рассказ - отдельное аригато) продолжайте пожалуйста)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:23
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:46
vhata
мож прочтете все таки тему ветки и стартанете новую про Полтаву?
"ничего личного"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:47
кстати не хотите выяснить чё там в Полтаве с парковками, велодорожками и т.д...?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:50
Вас столичных мальчиков ранит, что тетя в зеленом сарафане пишет в столичной ветке?
нет, не хочу
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:55
Кинг, не обидетесь, покажу как сделать сообщения красивыми. Любая цитата должна быть закрыта в такие скобки - должна быть первая и вторая, если какой то нет, красивого голубого фона цитаты не получается
Востаннє редагувалось vhata в Чет 24 січ, 2019 21:56, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:55
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
у нас тут тема про аренду, вам шо этот кейс с видеопросмотрами не интересен?
мне очень даже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 24 січ, 2019 22:02
ну кагбэ у нас тут тема про аренду в КИ-Е-ВЕ
кейс интересен но как то много стало на ветке темы аренды в ПОЛ-ТА-ВЕ...
можно стартануть новую про аренду в Полтаве...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 24 січ, 2019 22:04
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Меня тут коллега спрашивает - а если свинюшные иностранные студенты? Был опыт, вселились пару свинтусов когда то, нагоромыхали на них, но им так нравилось все, что они старались. Разгепали дверьку душевой кабины, стеклянный стол... думала по началу их погнать, но решили на семейном совете - хай живуть. Три года жили, расстались нежно, с улыбками и поржеланиями удачи. За кабину, столик забрали залог, уборщица сидела 2 смены после них. Но что удивительно - места, где они спали - были идеальными, ни запаха, не пятен. На кухне, правда, поменяли столешницу после них.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 24 січ, 2019 22:05
поставьте в игнор или пожалуйтесь модератору, забанет и будет вам счастье
осторожно, пишу из провинции
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