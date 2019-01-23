Додано: Чет 24 січ, 2019 22:04

Меня тут коллега спрашивает - а если свинюшные иностранные студенты? Был опыт, вселились пару свинтусов когда то, нагоромыхали на них, но им так нравилось все, что они старались.Разгепали дверьку душевой кабины, стеклянный стол... думала по началу их погнать, но решили на семейном совете - хай живуть. Три года жили, расстались нежно, с улыбками и поржеланиями удачи. За кабину, столик забрали залог, уборщица сидела 2 смены после них. Но что удивительно - места, где они спали - были идеальными, ни запаха, не пятен. На кухне, правда, поменяли столешницу после них.