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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 січ, 2019 23:37
Прохожий написав:vhata
мож прочтете все таки тему ветки и стартанете новую про Полтаву?
"ничего личного"...
Барышня много пользительного личного опыта выложила - чего прогоняете?
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Додано: Чет 24 січ, 2019 23:41
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:кстати не хотите выяснить чё там в Полтаве с парковками, велодорожками и т.д...?
у нас тут тема про аренду, вам шо этот кейс с видеопросмотрами не интересен?
мне очень даже
ну кагбэ у нас тут тема про аренду в КИ-Е-ВЕ
кейс интересен но как то много стало на ветке темы аренды в ПОЛ-ТА-ВЕ...
можно стартануть новую про аренду в Полтаве...
Ну, а Бигу надо было в свое время тему про Горловку?
И сколько там будет форумчан кроме стартеров? Чуть меньше одного?
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Додано: Чет 24 січ, 2019 23:45
vhata написав:
Меня тут коллега спрашивает - а если свинюшные иностранные студенты? Был опыт, вселились пару свинтусов когда то, нагоромыхали на них, но им так нравилось все, что они старались.
Разгепали дверьку душевой кабины, стеклянный стол... думала по началу их погнать, но решили на семейном совете - хай живуть. Три года жили, расстались нежно, с улыбками и поржеланиями удачи. За кабину, столик забрали залог, уборщица сидела 2 смены после них. Но что удивительно - места, где они спали - были идеальными, ни запаха, не пятен. На кухне, правда, поменяли столешницу после них.
Это после кого угодно может произойти. У меня нахрюкали гости из "Жемчужины у моря".
Зато опыта на них получил - на 10 лет вперед. Теперь я типа умный.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 23:55
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