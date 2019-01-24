Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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vhata написав:Меня тут коллега спрашивает - а если свинюшные иностранные студенты? Был опыт, вселились пару свинтусов когда то, нагоромыхали на них, но им так нравилось все, что они старались. Разгепали дверьку душевой кабины, стеклянный стол... думала по началу их погнать, но решили на семейном совете - хай живуть. Три года жили, расстались нежно, с улыбками и поржеланиями удачи. За кабину, столик забрали залог, уборщица сидела 2 смены после них. Но что удивительно - места, где они спали - были идеальными, ни запаха, не пятен. На кухне, правда, поменяли столешницу после них.
Это после кого угодно может произойти. У меня нахрюкали гости из "Жемчужины у моря". Зато опыта на них получил - на 10 лет вперед. Теперь я типа умный.
vhata написав:Меня тут коллега спрашивает - а если свинюшные иностранные студенты? Был опыт, вселились пару свинтусов когда то, нагоромыхали на них, но им так нравилось все, что они старались. Разгепали дверьку душевой кабины, стеклянный стол... думала по началу их погнать, но решили на семейном совете - хай живуть. Три года жили, расстались нежно, с улыбками и поржеланиями удачи. За кабину, столик забрали залог, уборщица сидела 2 смены после них. Но что удивительно - места, где они спали - были идеальными, ни запаха, не пятен. На кухне, правда, поменяли столешницу после них.
Это после кого угодно может произойти. У меня нахрюкали гости из "Жемчужины у моря". Зато опыта на них получил - на 10 лет вперед. Теперь я типа умный.
Цікаві речі пишуться))) Сума задатка зазвичай 250-350 Дол, в секторі якісного житла - 400-500 дол. Тобто задаток не компенсує навіть 1/3 від того, що орендарі можуть насвинячити за місяць-два. Якщо ж орендарі свинячать рік чи два, то ситуація зовсім паскудна.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
мопов нет, а гонору то скока у хозяина) как так то?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
"Лифта нет. Примем не более 1-го или 2-х совершеннолетних людей БЕЗ ЖИВОТНЫХ,БЕЗ ОБЕЗЬЯН НА ВЕЛОСИПЕДЕ. БЕРЕМЕННЫХ ТАКЖЕ НЕ БЕРЕМ."
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 січ, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.