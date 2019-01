Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:49

UA написав: https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7

Пример высоколиквидного объекта.

мопов нет, а гонору то скока у хозяина)

