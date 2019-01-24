Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vhata написав:Меня тут коллега спрашивает - а если свинюшные иностранные студенты? Был опыт, вселились пару свинтусов когда то, нагоромыхали на них, но им так нравилось все, что они старались. Разгепали дверьку душевой кабины, стеклянный стол... думала по началу их погнать, но решили на семейном совете - хай живуть. Три года жили, расстались нежно, с улыбками и поржеланиями удачи. За кабину, столик забрали залог, уборщица сидела 2 смены после них. Но что удивительно - места, где они спали - были идеальными, ни запаха, не пятен. На кухне, правда, поменяли столешницу после них.
Это после кого угодно может произойти. У меня нахрюкали гости из "Жемчужины у моря". Зато опыта на них получил - на 10 лет вперед. Теперь я типа умный.
Цікаві речі пишуться))) Сума задатка зазвичай 250-350 Дол, в секторі якісного житла - 400-500 дол. Тобто задаток не компенсує навіть 1/3 від того, що орендарі можуть насвинячити за місяць-два. Якщо ж орендарі свинячать рік чи два, то ситуація зовсім паскудна.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
мопов нет, а гонору то скока у хозяина) как так то?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
"Лифта нет. Примем не более 1-го или 2-х совершеннолетних людей БЕЗ ЖИВОТНЫХ,БЕЗ ОБЕЗЬЯН НА ВЕЛОСИПЕДЕ. БЕРЕМЕННЫХ ТАКЖЕ НЕ БЕРЕМ."
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 січ, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
сколько аренд цена объекта?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Frant написав:Цікаві речі пишуться))) Сума задатка зазвичай 250-350 Дол, в секторі якісного житла - 400-500 дол. Тобто задаток не компенсує навіть 1/3 від того, що орендарі можуть насвинячити за місяць-два. Якщо ж орендарі свинячать рік чи два, то ситуація зовсім паскудна.
если жилье "на старте" адаптировано под таких арендаторов, то проблем никаких. Купили точно такую кабину около 5 тыс по акции (вернее даже не кабину, а стенки, причем все не меняли, просто доставили дверь, на место разбитой) остальное столик. Обоев нет, стены не ободраны. Двери дерево, покрашены в цвет тик и вскрыты отличным лаком, фурнитура на дверях гуд. По всей квартире пол - плитка. Ванна, кухня под потолок плитка (никаких "фартухов", за кухонной мебелью, все плитка). Все моется. Если остается запах (или курили и другой любой чужеродный запах), после протирания влажной тряпкой стен, они закатывюется акриловым матовым лаком, работы на час. Полочки, крючки - все нержавейка. "Слабое звено" - газовая плита, в свое время купила по дешевке черного цвета, она оказалась какая то "стрессовоустойчивая". Прийдет время ее выкинуть - возьму нержавейку.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
Не просто так такие требования, интересно, как быстро сдаст? Расскажите кто нибудь про нюансы аренды в дорогом сегменте. Какие матрасы, посуда, требования к мебели и технике особенные? Сильно заморочливо?
Frant написав:Цікаві речі пишуться))) Сума задатка зазвичай 250-350 Дол, в секторі якісного житла - 400-500 дол. Тобто задаток не компенсує навіть 1/3 від того, що орендарі можуть насвинячити за місяць-два. Якщо ж орендарі свинячать рік чи два, то ситуація зовсім паскудна.
если жилье "на старте" адаптировано под таких арендаторов, то проблем никаких. Купили точно такую кабину около 5 тыс по акции (вернее даже не кабину, а стенки, причем все не меняли, просто доставили дверь, на место разбитой) остальное столик. Обоев нет, стены не ободраны. Двери дерево, покрашены в цвет тик и вскрыты отличным лаком, фурнитура на дверях гуд. По всей квартире пол - плитка. Ванна, кухня под потолок плитка (никаких "фартухов", за кухонной мебелью, все плитка). Все моется. Если остается запах (или курили и другой любой чужеродный запах), после протирания влажной тряпкой стен, они закатывюется акриловым матовым лаком, работы на час. Полочки, крючки - все нержавейка. "Слабое звено" - газовая плита, в свое время купила по дешевке черного цвета, она оказалась какая то "стрессовоустойчивая". Прийдет время ее выкинуть - возьму нержавейку.
Гм. Якщо араби стануть у вашій квартирі готувати шашлики на дровах, то вся ваша "вандалостійкість" покотиться до чортів((( І наші люмпени можуть холодильник і плиту так залити жиром, що прибиральниця буде три дні чистити)))