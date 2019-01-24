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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1276127712781279>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 23:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... sledovanie
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 07:12

  rjkz написав:
  vhata написав:Меня тут коллега спрашивает - а если свинюшные иностранные студенты? Был опыт, вселились пару свинтусов когда то, нагоромыхали на них, но им так нравилось все, что они старались. :) Разгепали дверьку душевой кабины, стеклянный стол... думала по началу их погнать, но решили на семейном совете - хай живуть. Три года жили, расстались нежно, с улыбками и поржеланиями удачи. За кабину, столик забрали залог, уборщица сидела 2 смены после них. Но что удивительно - места, где они спали - были идеальными, ни запаха, не пятен. На кухне, правда, поменяли столешницу после них.


Это после кого угодно может произойти. У меня нахрюкали гости из "Жемчужины у моря".
Зато опыта на них получил - на 10 лет вперед. Теперь я типа умный.

Цікаві речі пишуться)))
Сума задатка зазвичай 250-350 Дол, в секторі якісного житла - 400-500 дол. Тобто задаток не компенсує навіть 1/3 від того, що орендарі можуть насвинячити за місяць-два.
Якщо ж орендарі свинячать рік чи два, то ситуація зовсім паскудна.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyai ... 59c4a9fbd7
Пример высоколиквидного объекта.
Понравились требования к кандидатам.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:49

  UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7
Пример высоколиквидного объекта.
Понравились требования к кандидатам.


мопов нет, а гонору то скока у хозяина)
как так то? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:56

  UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7
Пример высоколиквидного объекта.
Понравились требования к кандидатам.


"Лифта нет.
Примем не более 1-го или 2-х совершеннолетних людей
БЕЗ ЖИВОТНЫХ,БЕЗ ОБЕЗЬЯН НА ВЕЛОСИПЕДЕ.
БЕРЕМЕННЫХ ТАКЖЕ НЕ БЕРЕМ."
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 січ, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:48

Неадекватний марокканець приїхав в Україну.
Слава богу, прикордонник виявився спритним і не розгубився (дивись відео).
Араб отримав по чайнику і був відправлений назад, в мусульманський світ.

Якби пропустили араба в Україну - ця потвора десь орендувала би житло, створюючи масу проблем орендодавцю та оточенню
https://censor.net.ua/ua/video_news/310 ... v_ukrayinu

Взагалі, мусульмани намагаються творити кавардак в Україні https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 січ, 2019 13:33, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:54

  UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7
Пример высоколиквидного объекта.
Понравились требования к кандидатам.

сколько аренд цена объекта?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:35

  Frant написав:Цікаві речі пишуться)))
Сума задатка зазвичай 250-350 Дол, в секторі якісного житла - 400-500 дол. Тобто задаток не компенсує навіть 1/3 від того, що орендарі можуть насвинячити за місяць-два.
Якщо ж орендарі свинячать рік чи два, то ситуація зовсім паскудна.
если жилье "на старте" адаптировано под таких арендаторов, то проблем никаких. Купили точно такую кабину около 5 тыс по акции (вернее даже не кабину, а стенки, причем все не меняли, просто доставили дверь, на место разбитой) остальное столик.
Обоев нет, стены не ободраны. Двери дерево, покрашены в цвет тик и вскрыты отличным лаком, фурнитура на дверях гуд. По всей квартире пол - плитка. Ванна, кухня под потолок плитка (никаких "фартухов", за кухонной мебелью, все плитка). Все моется. Если остается запах (или курили и другой любой чужеродный запах), после протирания влажной тряпкой стен, они закатывюется акриловым матовым лаком, работы на час. Полочки, крючки - все нержавейка. "Слабое звено" - газовая плита, в свое время купила по дешевке черного цвета, она оказалась какая то "стрессовоустойчивая". Прийдет время ее выкинуть - возьму нержавейку.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:41

  UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7
Пример высоколиквидного объекта.
Понравились требования к кандидатам.
Не просто так такие требования, интересно, как быстро сдаст?
Расскажите кто нибудь про нюансы аренды в дорогом сегменте. Какие матрасы, посуда, требования к мебели и технике особенные? Сильно заморочливо?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:43

  vhata написав:
  Frant написав:Цікаві речі пишуться)))
Сума задатка зазвичай 250-350 Дол, в секторі якісного житла - 400-500 дол. Тобто задаток не компенсує навіть 1/3 від того, що орендарі можуть насвинячити за місяць-два.
Якщо ж орендарі свинячать рік чи два, то ситуація зовсім паскудна.
если жилье "на старте" адаптировано под таких арендаторов, то проблем никаких. Купили точно такую кабину около 5 тыс по акции (вернее даже не кабину, а стенки, причем все не меняли, просто доставили дверь, на место разбитой) остальное столик.
Обоев нет, стены не ободраны. Двери дерево, покрашены в цвет тик и вскрыты отличным лаком, фурнитура на дверях гуд. По всей квартире пол - плитка. Ванна, кухня под потолок плитка (никаких "фартухов", за кухонной мебелью, все плитка). Все моется. Если остается запах (или курили и другой любой чужеродный запах), после протирания влажной тряпкой стен, они закатывюется акриловым матовым лаком, работы на час. Полочки, крючки - все нержавейка. "Слабое звено" - газовая плита, в свое время купила по дешевке черного цвета, она оказалась какая то "стрессовоустойчивая". Прийдет время ее выкинуть - возьму нержавейку.

Гм.
Якщо араби стануть у вашій квартирі готувати шашлики на дровах, то вся ваша "вандалостійкість" покотиться до чортів(((
І наші люмпени можуть холодильник і плиту так залити жиром, що прибиральниця буде три дні чистити)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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