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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:49
Frant написав:
Якщо араби стануть у вашій квартирі готувати шашлики на дровах, то вся ваша "вандалостійкість" покотиться до чортів(((
І наші люмпени можуть холодильник і плиту так залити жиром, що прибиральниця буде три дні чистити)))
Может такие арабы и бывают, но Вы же видете, кого берете.
С таким подходом, надо заниматься чем то другим, а не сдачей в аренду.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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