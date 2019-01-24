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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:49
Frant написав:
Якщо араби стануть у вашій квартирі готувати шашлики на дровах, то вся ваша "вандалостійкість" покотиться до чортів(((
І наші люмпени можуть холодильник і плиту так залити жиром, що прибиральниця буде три дні чистити)))
Может такие арабы и бывают, но Вы же видете, кого берете.
С таким подходом, надо заниматься чем то другим, а не сдачей в аренду.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:21
Прохожий написав: UA написав:
https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7Пример высоколиквидного объекта
.
Понравились требования к кандидатам.
сколько аренд цена объекта?
Какая разница? Это чисто арендная квартира.
Скорей всего наследственная, которую трудно было продать за достойные деньги (много минусов для владения), но для аренды - пойдет.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:29
Frant написав: UA написав:
https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7
Пример высоколиквидного объекта.
Понравились требования к кандидатам.
"Лифта нет.
Примем не более 1-го или 2-х совершеннолетних людей
БЕЗ ЖИВОТНЫХ,БЕЗ ОБЕЗЬЯН НА ВЕЛОСИПЕДЕ.
БЕРЕМЕННЫХ ТАКЖЕ НЕ БЕРЕМ."
Без детей, животных, не курящих, совершеннолетних, не беременных работников посольства.
Стоит добавить, что пожилые люди на 5-й этаж БЕЗ ЛИФТА при 4-м потолках просто не дойдут.
Итого, "лицо" арендатора - Совершеннолетняя пара с карьерой в посольстве, у которой почему-то еще нет детей, но еще недостаточно в возрасте, чтобы карабкаться на этот чердак...кто-бы это мог быть?
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rjkz
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:32
vhata написав: Frant написав:
Якщо араби стануть у вашій квартирі готувати шашлики на дровах, то вся ваша "вандалостійкість" покотиться до чортів(((
І наші люмпени можуть холодильник і плиту так залити жиром, що прибиральниця буде три дні чистити)))
Может такие арабы и бывают, но Вы же видете, кого берете
.
С таким подходом, надо заниматься чем то другим, а не сдачей в аренду.
Цікавий момент)))
У вас є рентген-установка?
Чи "детектор брехні"???
При будь яких розкладах треба бути готовим до того, щоб запросити нечемних орендарів на вихід.
І бажано це робити своїми власними силами.
Унітаз демонтувати чи ліжка вивезти)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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