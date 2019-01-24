Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Якщо араби стануть у вашій квартирі готувати шашлики на дровах, то вся ваша "вандалостійкість" покотиться до чортів((( І наші люмпени можуть холодильник і плиту так залити жиром, що прибиральниця буде три дні чистити)))
Может такие арабы и бывают, но Вы же видете, кого берете. С таким подходом, надо заниматься чем то другим, а не сдачей в аренду.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
сколько аренд цена объекта?
Какая разница? Это чисто арендная квартира. Скорей всего наследственная, которую трудно было продать за достойные деньги (много минусов для владения), но для аренды - пойдет.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
"Лифта нет. Примем не более 1-го или 2-х совершеннолетних людей БЕЗ ЖИВОТНЫХ,БЕЗ ОБЕЗЬЯН НА ВЕЛОСИПЕДЕ. БЕРЕМЕННЫХ ТАКЖЕ НЕ БЕРЕМ."
Без детей, животных, не курящих, совершеннолетних, не беременных работников посольства. Стоит добавить, что пожилые люди на 5-й этаж БЕЗ ЛИФТА при 4-м потолках просто не дойдут. Итого, "лицо" арендатора - Совершеннолетняя пара с карьерой в посольстве, у которой почему-то еще нет детей, но еще недостаточно в возрасте, чтобы карабкаться на этот чердак...кто-бы это мог быть?
Frant написав:Якщо араби стануть у вашій квартирі готувати шашлики на дровах, то вся ваша "вандалостійкість" покотиться до чортів((( І наші люмпени можуть холодильник і плиту так залити жиром, що прибиральниця буде три дні чистити)))
Может такие арабы и бывают, но Вы же видете, кого берете. С таким подходом, надо заниматься чем то другим, а не сдачей в аренду.
Цікавий момент))) У вас є рентген-установка? Чи "детектор брехні"???
При будь яких розкладах треба бути готовим до того, щоб запросити нечемних орендарів на вихід. І бажано це робити своїми власними силами. Унітаз демонтувати чи ліжка вивезти)))
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
сколько аренд цена объекта?
Какая разница? Это чисто арендная квартира. Скорей всего наследственная, которую трудно было продать за достойные деньги (много минусов для владения), но для аренды - пойдет.
Там только ремонт стоит оврдокуа, а цена как для такого объекта подозрительно низкая. ОГРОМНЫЙ минус это 5й этаж без лифта. Все ИМХО.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский