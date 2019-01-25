Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Якщо араби стануть у вашій квартирі готувати шашлики на дровах, то вся ваша "вандалостійкість" покотиться до чортів((( І наші люмпени можуть холодильник і плиту так залити жиром, що прибиральниця буде три дні чистити)))
Может такие арабы и бывают, но Вы же видете, кого берете. С таким подходом, надо заниматься чем то другим, а не сдачей в аренду.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
сколько аренд цена объекта?
Какая разница? Это чисто арендная квартира. Скорей всего наследственная, которую трудно было продать за достойные деньги (много минусов для владения), но для аренды - пойдет.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
"Лифта нет. Примем не более 1-го или 2-х совершеннолетних людей БЕЗ ЖИВОТНЫХ,БЕЗ ОБЕЗЬЯН НА ВЕЛОСИПЕДЕ. БЕРЕМЕННЫХ ТАКЖЕ НЕ БЕРЕМ."
Без детей, животных, не курящих, совершеннолетних, не беременных работников посольства. Стоит добавить, что пожилые люди на 5-й этаж БЕЗ ЛИФТА при 4-м потолках просто не дойдут. Итого, "лицо" арендатора - Совершеннолетняя пара с карьерой в посольстве, у которой почему-то еще нет детей, но еще недостаточно в возрасте, чтобы карабкаться на этот чердак...кто-бы это мог быть?
Frant написав:Якщо араби стануть у вашій квартирі готувати шашлики на дровах, то вся ваша "вандалостійкість" покотиться до чортів((( І наші люмпени можуть холодильник і плиту так залити жиром, що прибиральниця буде три дні чистити)))
Может такие арабы и бывают, но Вы же видете, кого берете. С таким подходом, надо заниматься чем то другим, а не сдачей в аренду.
Цікавий момент))) У вас є рентген-установка? Чи "детектор брехні"???
При будь яких розкладах треба бути готовим до того, щоб запросити нечемних орендарів на вихід. І бажано це робити своїми власними силами. Унітаз демонтувати чи ліжка вивезти)))
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
сколько аренд цена объекта?
Какая разница? Это чисто арендная квартира. Скорей всего наследственная, которую трудно было продать за достойные деньги (много минусов для владения), но для аренды - пойдет.
Там только ремонт стоит оврдокуа, а цена как для такого объекта подозрительно низкая. ОГРОМНЫЙ минус это 5й этаж без лифта. Все ИМХО.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Какая разница? Это чисто арендная квартира. Скорей всего наследственная, которую трудно было продать за достойные деньги (много минусов для владения), но для аренды - пойдет.
Там только ремонт стоит оврдокуа, а цена как для такого объекта подозрительно низкая. ОГРОМНЫЙ минус это 5й этаж без лифта. Все ИМХО.
Старый дом, последний этаж, возможны проблемы с кровлей, нет лифта. Кто-то ДЛЯ СЕБЯ купил-бы это? Теперь вариант - все то-же самое, но обойки/ламинат - в этой локации тысяч за 20 сдалось-бы. Сделали чуть дороже ремонт и сдают чуть дороже, но трясутся над своей "прэлестью". Ремонт там дорогой или выглядит дорого - это вопрос. Такую картинку можно получить вложив и 10 куе и 50+ куе. Все кроется в деталях.