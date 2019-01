Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:28

rjkz написав:

Старый дом, последний этаж, возможны проблемы с кровлей, нет лифта.

Кто-то ДЛЯ СЕБЯ купил-бы это?

Теперь вариант - все то-же самое, но обойки/ламинат - в этой локации тысяч за 20 сдалось-бы. Сделали чуть дороже ремонт и сдают чуть дороже, но трясутся над своей "прэлестью". Ремонт там дорогой или выглядит дорого - это вопрос. Такую картинку можно получить вложив и 10 куе и 50+ куе. Все кроется в деталях.



судя по тексту объявы - хозяин от недостатка спроса не страдает, не вижу там ничего особо дорогого в ремонте, но я и не спец, 5й этаж канешна очень сильный минус, но имхо сдается такое все равно влет, хотя как на мой непрофессиональный взгляд я бы на месте хозяина такой объект отдал бы в управление под гостиничный сервис, если сам не хочет таким гемором париться



зы: подход хозяина одобряю, но презентационный видеоролик откровенно отстойный, походу чел идет верной дорогой, но пока находится в самом начале этого пути

