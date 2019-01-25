Может такие арабы и бывают, но Вы же видете, кого берете.
С таким подходом, надо заниматься чем то другим, а не сдачей в аренду.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:49
Может такие арабы и бывают, но Вы же видете, кого берете.
С таким подходом, надо заниматься чем то другим, а не сдачей в аренду.
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:21
Какая разница? Это чисто арендная квартира.
Скорей всего наследственная, которую трудно было продать за достойные деньги (много минусов для владения), но для аренды - пойдет.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:29
Без детей, животных, не курящих, совершеннолетних, не беременных работников посольства.
Стоит добавить, что пожилые люди на 5-й этаж БЕЗ ЛИФТА при 4-м потолках просто не дойдут.
Итого, "лицо" арендатора - Совершеннолетняя пара с карьерой в посольстве, у которой почему-то еще нет детей, но еще недостаточно в возрасте, чтобы карабкаться на этот чердак...кто-бы это мог быть?
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:32
Цікавий момент)))
У вас є рентген-установка?
Чи "детектор брехні"???
При будь яких розкладах треба бути готовим до того, щоб запросити нечемних орендарів на вихід.
І бажано це робити своїми власними силами.
Унітаз демонтувати чи ліжка вивезти)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:28
возраст и опыт
коллеги, а шо это с золотом?!
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:35
Тут недалеко є форум по золоту, сріблу, олову та іншим металам)))
Вам туди))))
Горячие новости по драгоценным металлам
Там публіка невдало вклалась ще 10 років назад.
Донині чекає "дорожаю"))))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 січ, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:37
Там только ремонт стоит оврдокуа, а цена как для такого объекта подозрительно низкая.
ОГРОМНЫЙ минус это 5й этаж без лифта.
Все ИМХО.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:39
Старый дом, последний этаж, возможны проблемы с кровлей, нет лифта.
Кто-то ДЛЯ СЕБЯ купил-бы это?
Теперь вариант - все то-же самое, но обойки/ламинат - в этой локации тысяч за 20 сдалось-бы. Сделали чуть дороже ремонт и сдают чуть дороже, но трясутся над своей "прэлестью". Ремонт там дорогой или выглядит дорого - это вопрос. Такую картинку можно получить вложив и 10 куе и 50+ куе. Все кроется в деталях.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:28
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
судя по тексту объявы - хозяин от недостатка спроса не страдает, не вижу там ничего особо дорогого в ремонте, но я и не спец, 5й этаж канешна очень сильный минус, но имхо сдается такое все равно влет, хотя как на мой непрофессиональный взгляд я бы на месте хозяина такой объект отдал бы в управление под гостиничный сервис, если сам не хочет таким гемором париться
зы: подход хозяина одобряю, но презентационный видеоролик откровенно отстойный, походу чел идет верной дорогой, но пока находится в самом начале этого пути
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:28
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Пил кофе с гуру аренды На ПОХе
Прайс на сейчас:
-Патриотика 35-37метров - 9-9,5
-Панель АППС, 42 метра, дальняя пешеходка (20-25 минут) от метро, состояние прилизаный совок - 7,5
- Панель АППС, 42 метра, метро до 10 минут, состояние прилизанный совок - 8,5
-ЖК Ванючка, 34 - 37 метров - 8-8,5
- Большие квартиры на Осокорках 47-50 метров, метро до 10 минут, с хорошим ремонтом и хоть каким то видом - 11-16.
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