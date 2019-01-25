Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Frant написав:Неадекватний марокканець приїхав в Україну. Слава богу, прикордонник виявився спритним і не розгубився (дивись відео). Араб отримав по чайнику і був відправлений назад, в мусульманський світ.