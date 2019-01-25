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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1277127812791280

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:58

  Frant написав:Неадекватний марокканець приїхав в Україну.
Слава богу, прикордонник виявився спритним і не розгубився (дивись відео).
Араб отримав по чайнику і був відправлений назад, в мусульманський світ.

Якби пропустили араба в Україну - ця потвора десь орендувала би житло, створюючи масу проблем орендодавцю та оточенню
https://censor.net.ua/ua/video_news/310 ... v_ukrayinu

Хоть араб четко выбрал выгодный момент когда противник отвлекся - рукопашный бой у погранца на достойном уровне.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:03

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

UA написав:Хоть араб четко выбрал выгодный момент когда противник отвлекся - рукопашный бой у погранца на достойном уровне.


и самообладание, его не забили кийками и бутсами на месте, я лично удивлен
я бы в этой ситуации отдал бы команду паковать злодея прессуя до упора
ваизбежание
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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