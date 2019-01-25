Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Неадекватний марокканець приїхав в Україну. Слава богу, прикордонник виявився спритним і не розгубився (дивись відео). Араб отримав по чайнику і був відправлений назад, в мусульманський світ.
Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите. В назидание и с вопросом о совете? Шо делать? Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу. Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо! Пересчитывает купюры. И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого? Прошу совета сообщества?
я би зразу виставив за двері з речами.
- на поступки не тре було йти, пішов- лох, можна прогинати далі - завдаток віддавати коли виїхали повністю і зроблено огляд квартири і є квитанції по комуналці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
мопов нет, а гонору то скока у хозяина) как так то?
балкон не засклений, хозяіну рєспєкт!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.