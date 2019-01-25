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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1277127812791280

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:58

  Frant написав:Неадекватний марокканець приїхав в Україну.
Слава богу, прикордонник виявився спритним і не розгубився (дивись відео).
Араб отримав по чайнику і був відправлений назад, в мусульманський світ.

Якби пропустили араба в Україну - ця потвора десь орендувала би житло, створюючи масу проблем орендодавцю та оточенню
https://censor.net.ua/ua/video_news/310 ... v_ukrayinu

Хоть араб четко выбрал выгодный момент когда противник отвлекся - рукопашный бой у погранца на достойном уровне.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:03

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

UA написав:Хоть араб четко выбрал выгодный момент когда противник отвлекся - рукопашный бой у погранца на достойном уровне.


и самообладание, его не забили кийками и бутсами на месте, я лично удивлен
я бы в этой ситуации отдал бы команду паковать злодея максимально жестко прессуя до упора
ваизбежание
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 07:34

  Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?

я би зразу виставив за двері з речами.

- на поступки не тре було йти, пішов- лох, можна прогинати далі
- завдаток віддавати коли виїхали повністю і зроблено огляд квартири і є квитанції по комуналці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:06

  kingkongovets написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7
Пример высоколиквидного объекта.
Понравились требования к кандидатам.


мопов нет, а гонору то скока у хозяина)
как так то? :mrgreen:

балкон не засклений, хозяіну рєспєкт!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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З нами з: 09.03.14
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  #<1 ... 1277127812791280
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