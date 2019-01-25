Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Неадекватний марокканець приїхав в Україну. Слава богу, прикордонник виявився спритним і не розгубився (дивись відео). Араб отримав по чайнику і був відправлений назад, в мусульманський світ.
Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите. В назидание и с вопросом о совете? Шо делать? Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу. Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо! Пересчитывает купюры. И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого? Прошу совета сообщества?
я би зразу виставив за двері з речами.
- на поступки не тре було йти, пішов- лох, можна прогинати далі - завдаток віддавати коли виїхали повністю і зроблено огляд квартири і є квитанції по комуналці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7 Пример высоколиквидного объекта. Понравились требования к кандидатам.
мопов нет, а гонору то скока у хозяина) как так то?
балкон не засклений, хозяіну рєспєкт!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите. В назидание и с вопросом о совете? Шо делать? Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу. Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо! Пересчитывает купюры. И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого? Прошу совета сообщества?
я би зразу виставив за двері з речами.
- на поступки не тре було йти, пішов- лох, можна прогинати далі - завдаток віддавати коли виїхали повністю і зроблено огляд квартири і є квитанції по комуналці.
Я не разборчиво описал наверное. Они выехали полностью , убрали я приехал на квартиру , оглядел всё ли в порядке , потом из залоговой суммы я взял коммунальные , вернул остаток залога + за недожитые дни ,он хотел за 16 дней я вернул за девять... Тоесть они съехали на неделю раньше чем мы договорились в субботу.Разговор был в субботу а в воскресенье уже полностью съехали а договаривались что съедут в следующее воскресенье вот ему и захотелось и за эти дни возврат , я сказал нет так как это уже занадто.
vhata написав:Меня тут коллега спрашивает - а если свинюшные иностранные студенты? Был опыт, вселились пару свинтусов когда то, нагоромыхали на них, но им так нравилось все, что они старались. Разгепали дверьку душевой кабины, стеклянный стол... думала по началу их погнать, но решили на семейном совете - хай живуть. Три года жили, расстались нежно, с улыбками и поржеланиями удачи. За кабину, столик забрали залог, уборщица сидела 2 смены после них. Но что удивительно - места, где они спали - были идеальными, ни запаха, не пятен. На кухне, правда, поменяли столешницу после них.
Хочу у вас уточнить относительно столешницы.
Как думаете, не выгоднее ли поставить гранитную столешницу "навечно", а не менять постоянно дспшные? Как долго она у вас была в использовании?
Барышня с "тонкой душевной организацией" (с ), как некогда написал о бывшем прорабе Frant, когда первый только появился на просторах форумов файненсюэй . Типичная гимназистка из XIX века, ее там случаем не Наташа Ростова по пачпорту? На самом деле, ситуация следующая - барышня сдает в провинции рашки по ценам примерно Киева 2 квартиры, причем это не недавний случай на 5-м этаже исторического дома возле Майдана - пишет, что ремонта особого нет - немацква. То есть амортизации особой тоже нет. То что ей контингент такой попадается - то кто ей доктор? Там вообще такой контингент на каждом шагу - когда-то не помню, то-ли здесь, то-ли на домике выкладывали мацковский форум арендаторов - у нас такого трэша между арендодателями и арендаторами еще в такой массовости нет. На их фоне киевский рынок аренды - это просто какой-то клуб английских джентльменов. Кстати, если уж зашел речь за поребрик, надеюсь меня простят патриоты, но ютуб подсунул канал о недвиге, расиский, но полезные моменты там есть (кстати, я так понял, там обвал идет полным ходом) https://www.youtube.com/watch?v=UWEyzfjLP00 Правда, у меня что-то сегодня не открылось.