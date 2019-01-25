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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1277127812791280

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:58

  Frant написав:Неадекватний марокканець приїхав в Україну.
Слава богу, прикордонник виявився спритним і не розгубився (дивись відео).
Араб отримав по чайнику і був відправлений назад, в мусульманський світ.

Якби пропустили араба в Україну - ця потвора десь орендувала би житло, створюючи масу проблем орендодавцю та оточенню
https://censor.net.ua/ua/video_news/310 ... v_ukrayinu

Хоть араб четко выбрал выгодный момент когда противник отвлекся - рукопашный бой у погранца на достойном уровне.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:03

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

UA написав:Хоть араб четко выбрал выгодный момент когда противник отвлекся - рукопашный бой у погранца на достойном уровне.


и самообладание, его не забили кийками и бутсами на месте, я лично удивлен
я бы в этой ситуации отдал бы команду паковать злодея максимально жестко прессуя до упора
ваизбежание
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 07:34

  Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?

я би зразу виставив за двері з речами.

- на поступки не тре було йти, пішов- лох, можна прогинати далі
- завдаток віддавати коли виїхали повністю і зроблено огляд квартири і є квитанції по комуналці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:06

  kingkongovets написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/ot-hozyaina-arenda-2-k-razd-72-m-tsentr-kreschatik-kiev-svetlaya-bolshaya-IDx2AY0.html#59c4a9fbd7
Пример высоколиквидного объекта.
Понравились требования к кандидатам.


мопов нет, а гонору то скока у хозяина)
как так то? :mrgreen:

балкон не засклений, хозяіну рєспєкт!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:18

А що там у кацапів, за "парєбрікам" ?? «Там жили девушки легкого поведения: россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва» https://lenta.ru/articles/2019/01/21/troublesomerent/
https://lenta.ru/news/2019/01/16/rent/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:05

  flyman написав:
  Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?

я би зразу виставив за двері з речами.

- на поступки не тре було йти, пішов- лох, можна прогинати далі
- завдаток віддавати коли виїхали повністю і зроблено огляд квартири і є квитанції по комуналці.

Я не разборчиво описал наверное. Они выехали полностью , убрали я приехал на квартиру , оглядел всё ли в порядке , потом из залоговой суммы я взял коммунальные , вернул остаток залога + за недожитые дни ,он хотел за 16 дней я вернул за девять... Тоесть они съехали на неделю раньше чем мы договорились в субботу.Разговор был в субботу а в воскресенье уже полностью съехали а договаривались что съедут в следующее воскресенье вот ему и захотелось и за эти дни возврат , я сказал нет так как это уже занадто.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:19

  ihorkyiv написав:А що там у кацапів, за "парєбрікам" ?? «Там жили девушки легкого поведения: россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва» https://lenta.ru/articles/2019/01/21/troublesomerent/
https://lenta.ru/news/2019/01/16/rent/


Там цены на надвигу греет кредитование, около 10% в нац.валюте.
Хотя по данным ихнего госстата реальные располагаемые доходы падают 5й год подряд.

Но с ихней статистикой вообще смешно. Госстат дал плохой отчет по сельскому хозяйству, главу сразу уволили, и показатели улучшились с новым начальником ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:50

  vhata написав:Меня тут коллега спрашивает - а если свинюшные иностранные студенты? Был опыт, вселились пару свинтусов когда то, нагоромыхали на них, но им так нравилось все, что они старались. :) Разгепали дверьку душевой кабины, стеклянный стол... думала по началу их погнать, но решили на семейном совете - хай живуть. Три года жили, расстались нежно, с улыбками и поржеланиями удачи. За кабину, столик забрали залог, уборщица сидела 2 смены после них. Но что удивительно - места, где они спали - были идеальными, ни запаха, не пятен. На кухне, правда, поменяли столешницу после них.


Хочу у вас уточнить относительно столешницы.

Как думаете, не выгоднее ли поставить гранитную столешницу "навечно", а не менять постоянно дспшные?
Как долго она у вас была в использовании?
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:53

  ihorkyiv написав:А що там у кацапів, за "парєбрікам" ?? «Там жили девушки легкого поведения: россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва» https://lenta.ru/articles/2019/01/21/troublesomerent/
https://lenta.ru/news/2019/01/16/rent/


Барышня с "тонкой душевной организацией" (с :wink: ), как некогда написал о бывшем прорабе Frant, когда первый только появился на просторах форумов файненсюэй :lol: .
Типичная гимназистка из XIX века, ее там случаем не Наташа Ростова по пачпорту? :mrgreen:
На самом деле, ситуация следующая - барышня сдает в провинции рашки по ценам примерно Киева 2 квартиры, причем это не недавний случай на 5-м этаже исторического дома возле Майдана - пишет, что ремонта особого нет - немацква. То есть амортизации особой тоже нет. То что ей контингент такой попадается - то кто ей доктор? Там вообще такой контингент на каждом шагу - когда-то не помню, то-ли здесь, то-ли на домике выкладывали мацковский форум арендаторов - :shock: у нас такого трэша между арендодателями и арендаторами еще в такой массовости нет.
На их фоне киевский рынок аренды - это просто какой-то клуб английских джентльменов.
Кстати, если уж зашел речь за поребрик, надеюсь меня простят патриоты, но ютуб подсунул канал о недвиге, расиский, но полезные моменты там есть (кстати, я так понял, там обвал идет полным ходом)
https://www.youtube.com/watch?v=UWEyzfjLP00
Правда, у меня что-то сегодня не открылось.
rjkz
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