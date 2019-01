Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:03

UA написав: Хоть араб четко выбрал выгодный момент когда противник отвлекся - рукопашный бой у погранца на достойном уровне.



и самообладание, его не забили кийками и бутсами на месте, я лично удивлен

я бы в этой ситуации отдал бы команду паковать злодея максимально жестко прессуя до упора

ваизбежание и самообладание, его не забили кийками и бутсами на месте, я лично удивленя бы в этой ситуации отдал бы команду паковать злодея максимально жестко прессуя до упораваизбежание

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.