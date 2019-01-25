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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 15:24
vhata написав: UA написав:
Будет забавно, если столетние дома с деревянными перекрытиями переживут некоторые современные новостроии)))
бюджетные новострои, наверняка переживут. У нас на окраинах гонят панельки без утепления, люди покупают, я в ужасе, когда на это смотрю. Красят бетон в разные цвета и все, по рассказам "новоселов" в щели небо видно
Эти панельки из сендвич-панелей, там утепление внутри. Люди живут и радуются, говорят тепло и экономно (котлы)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Додано: Суб 26 січ, 2019 15:59
Vadim V написав: flyman написав: Vadim V написав:
Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?
я би зразу виставив за двері з речами.
- на поступки не тре було йти, пішов- лох, можна прогинати далі
- завдаток віддавати коли виїхали повністю і зроблено огляд квартири і є квитанції по комуналці.
Я не разборчиво описал наверное. Они выехали полностью , убрали я приехал на квартиру , оглядел всё ли в порядке , потом из залоговой суммы я взял коммунальные , вернул остаток залога + за недожитые дни ,он хотел за 16 дней я вернул за девять... Тоесть они съехали на неделю раньше чем мы договорились в субботу.Разговор был в субботу а в воскресенье уже полностью съехали а договаривались что съедут в следующее воскресенье вот ему и захотелось и за эти дни возврат , я сказал нет так как это уже занадто.
ясно, тоді досвідос і хай морочать голову комусь іншому, поки не попадуться на ККЦ або Прохожого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 17:30
rjkz написав:
На самом деле, ситуация следующая - барышня сдает в провинции рашки по ценам примерно Киева 2 квартиры, причем это не недавний случай на 5-м этаже исторического дома возле Майдана - пишет, что ремонта особого нет - немацква. То есть амортизации особой тоже нет. То что ей контингент такой попадается - то кто ей доктор? Там вообще такой контингент на каждом шагу - когда-то не помню, то-ли здесь, то-ли на домике выкладывали мацковский форум арендаторов -
у нас такого трэша между арендодателями и арендаторами еще в такой массовости нет.
На их фоне киевский рынок аренды - это просто какой-то клуб английских джентльменов.
В 90-х годах в первые был в масквабаде.
Метро, куча народу пробирается к эскалатору, и тут меня со всех сторон начинают лупить локтями. Каждый держит локти на уровне груди и расталкивает окружающих. Так масквичи пробираются к эскалатору.
После Киева был культурный шок. Через пару дней я тоже лупил всех локтями))
По возвращению в Киев, местное население воспринималось как потомственные аристократы голубых кровей.
И это в 90-е, тогда в московском метро ещё очень часто встречались люди славянской внешности...
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:03
UA написав: rjkz написав:
На самом деле, ситуация следующая - барышня сдает в провинции рашки по ценам примерно Киева 2 квартиры, причем это не недавний случай на 5-м этаже исторического дома возле Майдана - пишет, что ремонта особого нет - немацква. То есть амортизации особой тоже нет. То что ей контингент такой попадается - то кто ей доктор? Там вообще такой контингент на каждом шагу - когда-то не помню, то-ли здесь, то-ли на домике выкладывали мацковский форум арендаторов -
у нас такого трэша между арендодателями и арендаторами еще в такой массовости нет.
На их фоне киевский рынок аренды - это просто какой-то клуб английских джентльменов.
В 90-х годах в первые был в масквабаде.
Метро, куча народу пробирается к эскалатору, и тут меня со всех сторон начинают лупить локтями. Каждый держит локти на уровне груди и расталкивает окружающих. Так масквичи пробираются к эскалатору.
После Киева был культурный шок. Через пару дней я тоже лупил всех локтями))
По возвращению в Киев, местное население воспринималось как потомственные аристократы голубых кровей.
И это в 90-е, тогда в московском метро ещё очень часто встречались люди славянской внешности...
Лупить локтями ?, это наверное в базарный день на метро Лужники или Петровско-Разумовская, где в основном челноки со всего бывшего СССР.
Я в Маскве проживал с 92 /00 , воспоминания положительные ,даже очень , может повезло .
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