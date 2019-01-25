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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1278127912801281

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vhata написав:
  UA написав:Будет забавно, если столетние дома с деревянными перекрытиями переживут некоторые современные новостроии)))
бюджетные новострои, наверняка переживут. У нас на окраинах гонят панельки без утепления, люди покупают, я в ужасе, когда на это смотрю. Красят бетон в разные цвета и все, по рассказам "новоселов" в щели небо видно :(
Эти панельки из сендвич-панелей, там утепление внутри. Люди живут и радуются, говорят тепло и экономно (котлы)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:59

  Vadim V написав:
  flyman написав:
  Vadim V написав:Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?

я би зразу виставив за двері з речами.

- на поступки не тре було йти, пішов- лох, можна прогинати далі
- завдаток віддавати коли виїхали повністю і зроблено огляд квартири і є квитанції по комуналці.

Я не разборчиво описал наверное. Они выехали полностью , убрали я приехал на квартиру , оглядел всё ли в порядке , потом из залоговой суммы я взял коммунальные , вернул остаток залога + за недожитые дни ,он хотел за 16 дней я вернул за девять... Тоесть они съехали на неделю раньше чем мы договорились в субботу.Разговор был в субботу а в воскресенье уже полностью съехали а договаривались что съедут в следующее воскресенье вот ему и захотелось и за эти дни возврат , я сказал нет так как это уже занадто.

ясно, тоді досвідос і хай морочать голову комусь іншому, поки не попадуться на ККЦ або Прохожого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:30

  rjkz написав:На самом деле, ситуация следующая - барышня сдает в провинции рашки по ценам примерно Киева 2 квартиры, причем это не недавний случай на 5-м этаже исторического дома возле Майдана - пишет, что ремонта особого нет - немацква. То есть амортизации особой тоже нет. То что ей контингент такой попадается - то кто ей доктор? Там вообще такой контингент на каждом шагу - когда-то не помню, то-ли здесь, то-ли на домике выкладывали мацковский форум арендаторов - :shock: у нас такого трэша между арендодателями и арендаторами еще в такой массовости нет.
На их фоне киевский рынок аренды - это просто какой-то клуб английских джентльменов.

В 90-х годах в первые был в масквабаде.
Метро, куча народу пробирается к эскалатору, и тут меня со всех сторон начинают лупить локтями. Каждый держит локти на уровне груди и расталкивает окружающих. Так масквичи пробираются к эскалатору.
После Киева был культурный шок. Через пару дней я тоже лупил всех локтями))
По возвращению в Киев, местное население воспринималось как потомственные аристократы голубых кровей.
И это в 90-е, тогда в московском метро ещё очень часто встречались люди славянской внешности...
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:03

  UA написав:
  rjkz написав:На самом деле, ситуация следующая - барышня сдает в провинции рашки по ценам примерно Киева 2 квартиры, причем это не недавний случай на 5-м этаже исторического дома возле Майдана - пишет, что ремонта особого нет - немацква. То есть амортизации особой тоже нет. То что ей контингент такой попадается - то кто ей доктор? Там вообще такой контингент на каждом шагу - когда-то не помню, то-ли здесь, то-ли на домике выкладывали мацковский форум арендаторов - :shock: у нас такого трэша между арендодателями и арендаторами еще в такой массовости нет.
На их фоне киевский рынок аренды - это просто какой-то клуб английских джентльменов.

В 90-х годах в первые был в масквабаде.
Метро, куча народу пробирается к эскалатору, и тут меня со всех сторон начинают лупить локтями. Каждый держит локти на уровне груди и расталкивает окружающих. Так масквичи пробираются к эскалатору.
После Киева был культурный шок. Через пару дней я тоже лупил всех локтями))
По возвращению в Киев, местное население воспринималось как потомственные аристократы голубых кровей.
И это в 90-е, тогда в московском метро ещё очень часто встречались люди славянской внешности...

Лупить локтями ?, это наверное в базарные дни на метро Лужники , Черкизовская или Петровско-Разумовская, где в основном челноки со всего бывшего СССР.
Я в Маскве проживал с 92 /00 , воспоминания положительные ,даже очень , может повезло . :?
Востаннє редагувалось Vadim V в Суб 26 січ, 2019 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:04

  change_pm написав:Хочу у вас уточнить относительно столешницы.

Как думаете, не выгоднее ли поставить гранитную столешницу "навечно", а не менять постоянно дспшные?
Как долго она у вас была в использовании?
Нет, ни в коем случае (ихмо, конечно). У меня дома гранит, но давно, не знаю когда, появился скольчик, он мне "муляет". Была бы дсп, поменяла бы и забыла. А эту бандуру еле несли 4 здоровых мужика, индивидуально криволинейно отфрезерована из сляба 2,3Х0,8м под квадратную и круглую мойку, варочную... сейчас ее заказать - пол квартиры наверное стоит :( До сих пор не знаю, может резкий перепад температур, может чугунной сковородкой тюкнула неаакуратно... хз. Ей лет 18 наверное, кроме скола никаких нареканий, но.
Для аренды делаю так - заезжаю в большую контору, типа киевского береста, интересуюсь - есть ли распродажная? Последний раз брали какую то модную немецкую толстую гривен 300-400 м пог, была полуобезлая защитная пленка. Лобзик в руки, пару часов возни и все. Старая стояла лет 9 наверное, выкинули и забыли.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:13

  Loft написав:Эти панельки из сендвич-панелей, там утепление внутри. Люди живут и радуются, говорят тепло и экономно (котлы)
даже спорить не буду, радоваться от такого может только тот, у которого никогда не было нормального жилья.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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