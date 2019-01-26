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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 січ, 2019 15:24
vhata написав: UA написав:
Будет забавно, если столетние дома с деревянными перекрытиями переживут некоторые современные новостроии)))
бюджетные новострои, наверняка переживут. У нас на окраинах гонят панельки без утепления, люди покупают, я в ужасе, когда на это смотрю. Красят бетон в разные цвета и все, по рассказам "новоселов" в щели небо видно
Эти панельки из сендвич-панелей, там утепление внутри. Люди живут и радуются, говорят тепло и экономно (котлы)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Додано: Суб 26 січ, 2019 15:59
Vadim V написав: flyman написав: Vadim V написав:
Прошу совета общества и в назидание коллегам, бдите.
В назидание и с вопросом о совете? Шо делать?
Ситуация кратко, сдаю бюджетную квартиру семье полтора года ,всё нормально вроде бы по моеиу.
Возникли мысли её продать , поставил в известность и спросил не хотите ли? да мы не против , подумали, предложили ниже плинтуса. Можно я приведу клиентов смотреть на квартиру? Не ну нам это создаёт неудобства, жена против ....Тоесть вопрос о том что им надо съезжать я не подымал.Хорошо, просмотров не будет, можно придёт только один клиент ? , Хорошо , пусть приходит.После ухода клиента с риэлтором , квартиранты снимают улыбку с лица и заявляют шо плохой ,они уже практически нашли новую квартиру и через семь дней они съезжают и я обязан вернуть им оплату за не прожитые дни , оплата в два раза больше дней., как не любитель конфликтов говорю что мы же договорились и напоминаю что у нас договорённость про изменения сообщать за месяц. Событие было в субботу . В воскресенье чел пишет мне в вайбер шо они съезжают в понедельник и хотят получить перерасчёт со вторника. Отвечаю , мы же договорились с воскресенья ? Ну хорошо давайте встречаться , вернул ему залоговую сумму + перерасчёт - коммуналные= окей? Да хорошо!
Пересчитывает купюры.
И тут тело заявляет что у него есть заготовленнный компромат и не против ли я это услышать?Демонстрирует аудиозапись ещё предразговоров и заявляет что я понесло из за тебя материальные потери я обратился к адвокату , подаю иск и самое главное , пишу ЗАЯВУ В НАЛОГОВУЮ а платиш ли ты налоги с этого?
Прошу совета сообщества?
я би зразу виставив за двері з речами.
- на поступки не тре було йти, пішов- лох, можна прогинати далі
- завдаток віддавати коли виїхали повністю і зроблено огляд квартири і є квитанції по комуналці.
Я не разборчиво описал наверное. Они выехали полностью , убрали я приехал на квартиру , оглядел всё ли в порядке , потом из залоговой суммы я взял коммунальные , вернул остаток залога + за недожитые дни ,он хотел за 16 дней я вернул за девять... Тоесть они съехали на неделю раньше чем мы договорились в субботу.Разговор был в субботу а в воскресенье уже полностью съехали а договаривались что съедут в следующее воскресенье вот ему и захотелось и за эти дни возврат , я сказал нет так как это уже занадто.
ясно, тоді досвідос і хай морочать голову комусь іншому, поки не попадуться на ККЦ або Прохожого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 17:30
rjkz написав:
На самом деле, ситуация следующая - барышня сдает в провинции рашки по ценам примерно Киева 2 квартиры, причем это не недавний случай на 5-м этаже исторического дома возле Майдана - пишет, что ремонта особого нет - немацква. То есть амортизации особой тоже нет. То что ей контингент такой попадается - то кто ей доктор? Там вообще такой контингент на каждом шагу - когда-то не помню, то-ли здесь, то-ли на домике выкладывали мацковский форум арендаторов -
у нас такого трэша между арендодателями и арендаторами еще в такой массовости нет.
На их фоне киевский рынок аренды - это просто какой-то клуб английских джентльменов.
В 90-х годах в первые был в масквабаде.
Метро, куча народу пробирается к эскалатору, и тут меня со всех сторон начинают лупить локтями. Каждый держит локти на уровне груди и расталкивает окружающих. Так масквичи пробираются к эскалатору.
После Киева был культурный шок. Через пару дней я тоже лупил всех локтями))
По возвращению в Киев, местное население воспринималось как потомственные аристократы голубых кровей.
И это в 90-е, тогда в московском метро ещё очень часто встречались люди славянской внешности...
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:03
UA написав: rjkz написав:
На самом деле, ситуация следующая - барышня сдает в провинции рашки по ценам примерно Киева 2 квартиры, причем это не недавний случай на 5-м этаже исторического дома возле Майдана - пишет, что ремонта особого нет - немацква. То есть амортизации особой тоже нет. То что ей контингент такой попадается - то кто ей доктор? Там вообще такой контингент на каждом шагу - когда-то не помню, то-ли здесь, то-ли на домике выкладывали мацковский форум арендаторов -
у нас такого трэша между арендодателями и арендаторами еще в такой массовости нет.
На их фоне киевский рынок аренды - это просто какой-то клуб английских джентльменов.
В 90-х годах в первые был в масквабаде.
Метро, куча народу пробирается к эскалатору, и тут меня со всех сторон начинают лупить локтями. Каждый держит локти на уровне груди и расталкивает окружающих. Так масквичи пробираются к эскалатору.
После Киева был культурный шок. Через пару дней я тоже лупил всех локтями))
По возвращению в Киев, местное население воспринималось как потомственные аристократы голубых кровей.
И это в 90-е, тогда в московском метро ещё очень часто встречались люди славянской внешности...
Лупить локтями ?, это наверное в базарные дни на метро Лужники , Черкизовская или Петровско-Разумовская, где в основном челноки со всего бывшего СССР.
Я в Маскве проживал с 92 /00 , воспоминания положительные ,даже очень , может повезло .
Востаннє редагувалось Vadim V
в Суб 26 січ, 2019 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:04
change_pm написав:
Хочу у вас уточнить относительно столешницы.
Как думаете, не выгоднее ли поставить гранитную столешницу "навечно", а не менять постоянно дспшные?
Как долго она у вас была в использовании?
Нет, ни в коем случае (ихмо, конечно). У меня дома гранит, но давно, не знаю когда, появился скольчик, он мне "муляет". Была бы дсп, поменяла бы и забыла. А эту бандуру еле несли 4 здоровых мужика, индивидуально криволинейно отфрезерована из сляба 2,3Х0,8м под квадратную и круглую мойку, варочную... сейчас ее заказать - пол квартиры наверное стоит
До сих пор не знаю, может резкий перепад температур, может чугунной сковородкой тюкнула неаакуратно... хз. Ей лет 18 наверное, кроме скола никаких нареканий, но.
Для аренды делаю так - заезжаю в большую контору, типа киевского береста, интересуюсь - есть ли распродажная? Последний раз брали какую то модную немецкую толстую гривен 300-400 м пог, была полуобезлая защитная пленка. Лобзик в руки, пару часов возни и все. Старая стояла лет 9 наверное, выкинули и забыли.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Суб 26 січ, 2019 18:13
Loft написав:
Эти панельки из сендвич-панелей, там утепление внутри. Люди живут и радуются, говорят тепло и экономно (котлы)
даже спорить не буду, радоваться от такого может только тот, у которого никогда не было нормального жилья.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Суб 26 січ, 2019 19:50
vhata написав:
Для аренды делаю так - заезжаю в большую контору, типа киевского береста, интересуюсь - есть ли распродажная? Последний раз брали какую то модную немецкую толстую гривен 300-400 м пог, была полуобезлая защитная пленка. Лобзик в руки, пару часов возни и все. Старая стояла лет 9 наверное, выкинули и забыли.
Берест скурвился. 4 метровый столешницы пополам не режут. Бери целую.
На просчетах ДСП красиво разводить стали.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 19:53
UA написав: vhata написав:
Для аренды делаю так - заезжаю в большую контору, типа киевского береста, интересуюсь - есть ли распродажная? Последний раз брали какую то модную немецкую толстую гривен 300-400 м пог, была полуобезлая защитная пленка. Лобзик в руки, пару часов возни и все. Старая стояла лет 9 наверное, выкинули и забыли.
Берест скурвился. 4 метровый столешницы пополам не режут. Бери целую.
На просчетах ДСП красиво разводить стали.
вияр
кронас
не?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 27 січ, 2019 00:05
Vadim V написав: UA написав: rjkz написав:
На самом деле, ситуация следующая - барышня сдает в провинции рашки по ценам примерно Киева 2 квартиры, причем это не недавний случай на 5-м этаже исторического дома возле Майдана - пишет, что ремонта особого нет - немацква. То есть амортизации особой тоже нет. То что ей контингент такой попадается - то кто ей доктор? Там вообще такой контингент на каждом шагу - когда-то не помню, то-ли здесь, то-ли на домике выкладывали мацковский форум арендаторов -
у нас такого трэша между арендодателями и арендаторами еще в такой массовости нет.
На их фоне киевский рынок аренды - это просто какой-то клуб английских джентльменов.
В 90-х годах в первые был в масквабаде.
Метро, куча народу пробирается к эскалатору, и тут меня со всех сторон начинают лупить локтями. Каждый держит локти на уровне груди и расталкивает окружающих. Так масквичи пробираются к эскалатору.
После Киева был культурный шок. Через пару дней я тоже лупил всех локтями))
По возвращению в Киев, местное население воспринималось как потомственные аристократы голубых кровей.
И это в 90-е, тогда в московском метро ещё очень часто встречались люди славянской внешности...
Лупить локтями ?, это наверное в базарные дни на метро Лужники , Черкизовская или Петровско-Разумовская, где в основном челноки со всего бывшего СССР.
Я в Маскве проживал с 92 /00 , воспоминания положительные ,даже очень , может повезло .
МНе по тем или иным причинам приходилось там бывать периодически до 2001 года, был год, когда приходилось ездить чуть-ли не раз, а то и два в неделю.
В метро правда практически не ездил, ко мне была прикомандирована машина с водителем, но и манера поведения московских водил не больно отличается от пассажиров метро, как их описал ЮЭЙ.
Номера были киевские - нас гаишники местные по несколько раз в день обирали, искали некий адрес, обратились с советом к ментам - те сначала сказали адрес, потом спросили документы, при нас были и паспорта и командировочные, но предложили проехать в участок "для выяснения", понятное дело, что лучше туда не попадать, благо бюджет был широкий. Конец 90-х.
Когда приходилось брать местное такси, то что ни водила, только и слышишь как они ненавидят хохлов, черных (так тогда они называли "лиц кавказской национальности"), евреев (они применяют другое слово) и что придет время и всех будут ре...
При этом, отъедешь буквально 100 км от Москвы - нищета и поголовный алкоголизм.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 00:12
vhata написав: change_pm написав:
Хочу у вас уточнить относительно столешницы.
Как думаете, не выгоднее ли поставить гранитную столешницу "навечно", а не менять постоянно дспшные?
Как долго она у вас была в использовании?
Нет, ни в коем случае (ихмо, конечно). У меня дома гранит, но давно, не знаю когда, появился скольчик, он мне "муляет". Была бы дсп, поменяла бы и забыла. А эту бандуру еле несли 4 здоровых мужика, индивидуально криволинейно отфрезерована из сляба 2,3Х0,8м под квадратную и круглую мойку, варочную... сейчас ее заказать - пол квартиры наверное стоит
До сих пор не знаю, может резкий перепад температур, может чугунной сковородкой тюкнула неаакуратно... хз. Ей лет 18 наверное, кроме скола никаких нареканий, но.
Для аренды делаю так - заезжаю в большую контору, типа киевского береста, интересуюсь - есть ли распродажная? Последний раз брали какую то модную немецкую толстую гривен 300-400 м пог, была полуобезлая защитная пленка. Лобзик в руки, пару часов возни и все. Старая стояла лет 9 наверное, выкинули и забыли.
Можете поинтересоваться, может получится гранитную пыть смешать с эпоксидом или полиакрилатом и отреставрировать скол .думаю, с эпоксидом эффективней, но попробуйте на чем-то другом - как получится. Только эпоксид желательно брать немецкий, фирменный, для финишных работ. Чтобы не был токсичным после применения. Во время работы - один из самых токсичных материалов. Российский брать - ни в коем случае, тем более для кухни.
По поводу ДСПшной столешницы - абсолютно верно.
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