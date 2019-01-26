|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 січ, 2019 00:15
vhata написав: Loft написав:
Эти панельки из сендвич-панелей, там утепление внутри. Люди живут и радуются, говорят тепло и экономно (котлы)
даже спорить не буду, радоваться от такого может только тот, у которого никогда не было нормального жилья.
Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8381
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3423 раз.
- Подякували: 1725 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34322
|3796009
|
|
|0
|5402
|
|
|446
|174749
|
|