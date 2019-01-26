Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 00:15
Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.
Додано: Нед 27 січ, 2019 08:33
А потім що з ним робити???
В лікарню і лікувати араба за наш рахунок?
Нафіг-нафіг)))
Дали трохи по ти чайнику, і відправили назад, у Стамбул.
Ккц-, ти в шашки вмієш грати? Два ходи наперед - можеш розрахувати? Ні?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 27 січ, 2019 08:35
З їжею в Росії завжди було сумно.
Расеянам лінь працювати на землі
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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