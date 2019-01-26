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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 січ, 2019 00:15
vhata написав: Loft написав:
Эти панельки из сендвич-панелей, там утепление внутри. Люди живут и радуются, говорят тепло и экономно (котлы)
даже спорить не буду, радоваться от такого может только тот, у которого никогда не было нормального жилья.
Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.
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rjkz
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Додано: Нед 27 січ, 2019 08:35
zzzzzz написав:
Там цены на надвигу греет кредитование, около 10% в нац.валюте.
Хотя по данным ихнего госстата реальные располагаемые доходы падают 5й год подряд.
Но с ихней статистикой вообще смешно. Госстат дал плохой отчет по сельскому хозяйству, главу сразу уволили, и показатели улучшились с новым начальником ))
З їжею в Росії завжди було сумно.
Расеянам лінь працювати на землі
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Нед 27 січ, 2019 10:22
rjkz написав:
Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.
То есть нужно ещё во время строительных работ договариваться с прорабом? Однако как всё сложно с панелью
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hume
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1
Додано: Нед 27 січ, 2019 10:58
hume написав: rjkz написав:
Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.
То есть нужно ещё во время строительных работ договариваться с прорабом? Однако как всё сложно с панелью
Можно расковырять самому изнутри.
Плохая герметизация стыков панелей это брак. 99% людей с таким не сталкиваются.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 27 січ, 2019 11:00
Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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