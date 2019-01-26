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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1280128112821283>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 00:15

  vhata написав:
  Loft написав:Эти панельки из сендвич-панелей, там утепление внутри. Люди живут и радуются, говорят тепло и экономно (котлы)
даже спорить не буду, радоваться от такого может только тот, у которого никогда не было нормального жилья.


Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:35

  zzzzzz написав:
  ihorkyiv написав:А що там у кацапів, за "парєбрікам" ?? «Там жили девушки легкого поведения: россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва» https://lenta.ru/articles/2019/01/21/troublesomerent/
https://lenta.ru/news/2019/01/16/rent/


Там цены на надвигу греет кредитование, около 10% в нац.валюте.
Хотя по данным ихнего госстата реальные располагаемые доходы падают 5й год подряд.

Но с ихней статистикой вообще смешно. Госстат дал плохой отчет по сельскому хозяйству, главу сразу уволили, и показатели улучшились с новым начальником ))

З їжею в Росії завжди було сумно.
Расеянам лінь працювати на землі
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:22

  rjkz написав:Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.

То есть нужно ещё во время строительных работ договариваться с прорабом? Однако как всё сложно с панелью
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:58

  hume написав:
  rjkz написав:Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.

То есть нужно ещё во время строительных работ договариваться с прорабом? Однако как всё сложно с панелью

Можно расковырять самому изнутри.
Плохая герметизация стыков панелей это брак. 99% людей с таким не сталкиваются.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:45

  Vlad442 написав:Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.

Очень может быть. Январь это не сезон.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:22

  UA написав:
  Vlad442 написав:Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.

Очень может быть. Январь это не сезон.

Гм.

Звідки взяти орендарів у вимираючій державі з медіанною ЗП 200 Дол/міс???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:33

  hume написав:
  rjkz написав:Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.

То есть нужно ещё во время строительных работ договариваться с прорабом? Однако как всё сложно с панелью


Что сложного - познакомиться с прорабом, купить ящик пены и проконтролировать задутие?
Расходов - фигня, только немного поднять свое тело и пообщаться с людьми.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:40

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Та ладно, абсолютно все нормально. Главное - загерметизировать стыки монтажной пеной в момент фасадных работ и изнутри. Кто этого не сделал, а положился на строителей застройщика - квартиры потом продает.

То есть нужно ещё во время строительных работ договариваться с прорабом? Однако как всё сложно с панелью

Можно расковырять самому изнутри.
Плохая герметизация стыков панелей это брак. 99% людей с таким не сталкиваются.


панели изнутри закидывают полусухой гарцовкой - ветер гуляет, потом в этом месте мостик холода образуется, конденсат и грибок. В Ылитном АППСе соседи именно по этой причине когда-то продали квартиру. Я им объяснял, что проблема решается копеечными расходами. Сейчас у их соседей подобна-же проблема.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:41

  Vlad442 написав:Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.


Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.
Несезон, аднака.
rjkz
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