Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:14
rjkz написав: Vlad442 написав:
Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.
Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.
Несезон, аднака.
Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.
Мож в феврале рассосется.
UA
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Додано: Нед 27 січ, 2019 13:24
UA написав: rjkz написав: Vlad442 написав:
Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.
Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.
Несезон, аднака.
Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.
Мож в феврале рассосется.
Ні, вже не розсмокчеться.
Попереду - зменшення медіанної орендної плати до 150-200 Дол/міс, як в 2014.
Чеченців - чи бере хто на орендні квартири? Ублю.дочна публіка, яка не хоче працювати, зате завжди готова грабувати і вбивати . До речі, плодяться як миші
https://m.censor.net.ua/video_news/3108 ... hinu_video
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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