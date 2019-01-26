Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.
Мож в феврале рассосется.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:14
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:24
Ні, вже не розсмокчеться.
Попереду - зменшення медіанної орендної плати до 150-200 Дол/міс, як в 2014.
Чеченців - чи бере хто на орендні квартири? Ублю.дочна публіка, яка не хоче працювати, зате завжди готова грабувати і вбивати . До речі, плодяться як миші
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:32
Оренда квартир в Ізраїлі
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:41
если говорить о тенденциях в ценах на аренду то надо сравнивать сентябрь одного года с сентябрем другого, колывання в течении года - ни о чем, январь и май всегда мертвые
и это грубо - вторая половина декабря туда же и конец апреля если пасха ранняя - тоже
лето тоже не фонтан, хотя и далеко не так кисло как в периоды длительных массовых запоев и долгих праздников)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|