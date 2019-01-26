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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1280128112821283

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:14

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.


Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.
Несезон, аднака.

Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.
Мож в феврале рассосется.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:24

  UA написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.


Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.
Несезон, аднака.

Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.
Мож в феврале рассосется.

Ні, вже не розсмокчеться.

Попереду - зменшення медіанної орендної плати до 150-200 Дол/міс, як в 2014.

Чеченців - чи бере хто на орендні квартири? Ублю.дочна публіка, яка не хоче працювати, зате завжди готова грабувати і вбивати . До речі, плодяться як миші https://m.censor.net.ua/video_news/3108 ... hinu_video
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:32

Оренда квартир в Ізраїлі
https://uainfo.org/blognews/1548493599- ... raile.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлень: 19016
З нами з: 12.09.11
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:41

если говорить о тенденциях в ценах на аренду то надо сравнивать сентябрь одного года с сентябрем другого, колывання в течении года - ни о чем, январь и май всегда мертвые
и это грубо - вторая половина декабря туда же и конец апреля если пасха ранняя - тоже
лето тоже не фонтан, хотя и далеко не так кисло как в периоды длительных массовых запоев и долгих праздников)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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