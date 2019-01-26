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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1281128212831284>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:24

  UA написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.


Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.
Несезон, аднака.

Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.
Мож в феврале рассосется.

Ні, вже не розсмокчеться.

Попереду - зменшення медіанної орендної плати до 150-200 Дол/міс, як в 2014.

Чеченців - чи бере хто на орендні квартири? Ублю.дочна публіка, яка не хоче працювати, зате завжди готова грабувати і вбивати . До речі, плодяться як миші https://m.censor.net.ua/video_news/3108 ... hinu_video
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:32

Оренда квартир в Ізраїлі
https://uainfo.org/blognews/1548493599- ... raile.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:41

если говорить о тенденциях в ценах на аренду то надо сравнивать сентябрь одного года с сентябрем другого, колывання в течении года - ни о чем, январь и май всегда мертвые
и это грубо - вторая половина декабря туда же и конец апреля если пасха ранняя - тоже
лето тоже не фонтан, хотя и далеко не так кисло как в периоды длительных массовых запоев и долгих праздников)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:29

  UA написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.


Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.
Несезон, аднака.

Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.
Мож в феврале рассосется.


Сбросьте пожалуйста ссылку на динамику аренды на домике,спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:57

  UA написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.


Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.
Несезон, аднака.

Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.
Мож в феврале рассосется.


Я тоже надеюсь, но проблемы глубокие, надеюсь сезон все исправит.
Ничего не бывает вечного и когда толпы инвестируют в аренду, то рынок хочешь ты того или нет, на это реагирует ценой.

Аренда - это длительный процесс и когда принимается решение о входе на рынок - ситуация одна, когда процесс идет - ситуация меняется. То-же самое с кредитами - кредит человек берет при одних вводных ("Кредит - это то, что вам даст банк, если убедится, что он вам не нужен" (с)), а часто возвращать приходится при других раскладах. На Западе под это целый бизнес заточен по скупке дефолтной недвиги. И есть люди, ждущие кризисов для того, чтобы скупиться и потом продать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:47

  rjkz написав:
  UA написав:Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.
Мож в феврале рассосется.


Я тоже надеюсь, но проблемы глубокие, надеюсь сезон все исправит.
Ничего не бывает вечного и когда толпы инвестируют в аренду, то рынок хочешь ты того или нет, на это реагирует ценой.

Аренда - это длительный процесс и когда принимается решение о входе на рынок - ситуация одна, когда процесс идет - ситуация меняется. То-же самое с кредитами - кредит человек берет при одних вводных ("Кредит - это то, что вам даст банк, если убедится, что он вам не нужен" (с)), а часто возвращать приходится при других раскладах. На Западе под это целый бизнес заточен по скупке дефолтной недвиги. И есть люди, ждущие кризисов для того, чтобы скупиться и потом продать.

Ни разу не покупал не на кризисах.
Через насыщение придем к профессиональным операторам аренды.
С азартом наблюдаю за людьми вваливающих более 30 000 у.е в ремонт 1к. квартиры под аренду.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

vhata написав:
  Loft написав:Эти панельки из сендвич-панелей, там утепление внутри. Люди живут и радуются, говорят тепло и экономно (котлы)
даже спорить не буду, радоваться от такого может только тот, у которого никогда не было нормального жилья.
Нормальное жилье понятие крайне относительное. По сравнению с хрущами - там отличные условия! Хотя конечно в 21 веке строить панельки ...
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:С азартом наблюдаю за людьми вваливающих более 30 000 у.е в ремонт 1к. квартиры под аренду.

можно конкретики или как обычно бла-бла-бла…?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:17

  Прохожий написав:
  UA написав:С азартом наблюдаю за людьми вваливающих более 30 000 у.е в ремонт 1к. квартиры под аренду.

можно конкретики или как обычно бла-бла-бла…?

вы как обычно правы... UA как обычно бла-бла-бла…
https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... 61096d5623
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:36

  UA написав:
  Прохожий написав:
  UA написав:С азартом наблюдаю за людьми вваливающих более 30 000 у.е в ремонт 1к. квартиры под аренду.

можно конкретики или как обычно бла-бла-бла…?

вы как обычно правы... UA как обычно бла-бла-бла…
https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... 61096d5623


:shock: :shock: :shock:

В НЛ жа 1200 куе -реально, на промзоне ЛБ - ....ну, скажем, за тысяч 20 гривен, если подождут до сентября. :mrgreen:
rjkz
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