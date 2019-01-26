Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
если говорить о тенденциях в ценах на аренду то надо сравнивать сентябрь одного года с сентябрем другого, колывання в течении года - ни о чем, январь и май всегда мертвые и это грубо - вторая половина декабря туда же и конец апреля если пасха ранняя - тоже лето тоже не фонтан, хотя и далеко не так кисло как в периоды длительных массовых запоев и долгих праздников)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vlad442 написав:Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.
Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление. Несезон, аднака.
Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз. Мож в феврале рассосется.
Я тоже надеюсь, но проблемы глубокие, надеюсь сезон все исправит. Ничего не бывает вечного и когда толпы инвестируют в аренду, то рынок хочешь ты того или нет, на это реагирует ценой.
Аренда - это длительный процесс и когда принимается решение о входе на рынок - ситуация одна, когда процесс идет - ситуация меняется. То-же самое с кредитами - кредит человек берет при одних вводных ("Кредит - это то, что вам даст банк, если убедится, что он вам не нужен" (с)), а часто возвращать приходится при других раскладах. На Западе под это целый бизнес заточен по скупке дефолтной недвиги. И есть люди, ждущие кризисов для того, чтобы скупиться и потом продать.
UA написав:Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз. Мож в феврале рассосется.
Я тоже надеюсь, но проблемы глубокие, надеюсь сезон все исправит. Ничего не бывает вечного и когда толпы инвестируют в аренду, то рынок хочешь ты того или нет, на это реагирует ценой.
Аренда - это длительный процесс и когда принимается решение о входе на рынок - ситуация одна, когда процесс идет - ситуация меняется. То-же самое с кредитами - кредит человек берет при одних вводных ("Кредит - это то, что вам даст банк, если убедится, что он вам не нужен" (с)), а часто возвращать приходится при других раскладах. На Западе под это целый бизнес заточен по скупке дефолтной недвиги. И есть люди, ждущие кризисов для того, чтобы скупиться и потом продать.
Ни разу не покупал не на кризисах. Через насыщение придем к профессиональным операторам аренды. С азартом наблюдаю за людьми вваливающих более 30 000 у.е в ремонт 1к. квартиры под аренду.