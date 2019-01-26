Додано: Нед 27 січ, 2019 19:57

UA написав: rjkz написав: Vlad442 написав: Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%. Домик утверждает, что в январе реальные цены аренды снизились на 10%.



Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.

Несезон, аднака. Это очень похоже на правду, недавний мониторинг тоже оставил такое впечатление.Несезон, аднака.

Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.

Мож в феврале рассосется. Вал предложения в эконом-новострое на окраинах, потянул аренду вниз.Мож в феврале рассосется.

Я тоже надеюсь, но проблемы глубокие, надеюсь сезон все исправит.Ничего не бывает вечного и когда толпы инвестируют в аренду, то рынок хочешь ты того или нет, на это реагирует ценой.Аренда - это длительный процесс и когда принимается решение о входе на рынок - ситуация одна, когда процесс идет - ситуация меняется. То-же самое с кредитами - кредит человек берет при одних вводных ("Кредит - это то, что вам даст банк, если убедится, что он вам не нужен" (с)), а часто возвращать приходится при других раскладах. На Западе под это целый бизнес заточен по скупке дефолтной недвиги. И есть люди, ждущие кризисов для того, чтобы скупиться и потом продать.