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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1281128212831284

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:39

  rjkz написав:
:shock: :shock: :shock:

В НЛ жа 1200 куе -реально, на промзоне ЛБ - ....ну, скажем, за тысяч 20 гривен, если подождут до сентября. :mrgreen:

Квартира же атмосферная!
А вот звукоизоляцию в квартире под аренду действительно не встретишь. Эксклюзив.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:49

  UA написав:
  Прохожий написав:
  UA написав:С азартом наблюдаю за людьми вваливающих более 30 000 у.е в ремонт 1к. квартиры под аренду.

можно конкретики или как обычно бла-бла-бла…?

вы как обычно правы... UA как обычно бла-бла-бла…
https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... 61096d5623

если вы считаете что этот ремонт изначально делался под аренду походу у вас очень серьезные проблемы с восприятием мира...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:54

  Прохожий написав:если вы считаете что этот ремонт изначально делался под аренду походу у вас очень серьезные проблемы с восприятием мира...

Уважаемый Прохожий!
Если мое восприятие мира, вдруг начнет совпадать с вашим, я буду серьезно встревожен.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:57

  UA написав:
  Прохожий написав:если вы считаете что этот ремонт изначально делался под аренду походу у вас очень серьезные проблемы с восприятием мира...

Уважаемый Прохожий!
Если мое восприятие мира, вдруг начнет совпадать с вашим, я буду серьезно встревожен.


Плюсую +++ ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:04

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:если вы считаете что этот ремонт изначально делался под аренду походу у вас очень серьезные проблемы с восприятием мира...

Уважаемый Прохожий!
Если мое восприятие мира, вдруг начнет совпадать с вашим, я буду серьезно встревожен.


Плюсую +++ ))

ого, на ветке как минимум два альтернативно одаренных считающих что приведенная УА квартира https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... 61096d5623 делалась под аренду... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Подякували: 945 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:30

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:Уважаемый Прохожий!
Если мое восприятие мира, вдруг начнет совпадать с вашим, я буду серьезно встревожен.


Плюсую +++ ))

ого, на ветке как минимум два альтернативно одаренных считающих что приведенная УА квартира https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... 61096d5623 делалась под аренду... :shock:

Кстати, интересно мнение такого опытного, и как мы видим безусловно правильно одаренного человека как Прохожий, касательно этой квартиры под аренду:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9
UA
 
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Подякував: 304 раз.
Подякували: 458 раз.
 
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  #<1 ... 1281128212831284
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