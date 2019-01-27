Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 січ, 2019 21:39
Квартира же атмосферная!
А вот звукоизоляцию в квартире под аренду действительно не встретишь. Эксклюзив.
UA
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Додано: Нед 27 січ, 2019 21:49
UA написав: Прохожий написав: UA написав:
С азартом наблюдаю за людьми вваливающих
более 30 000 у.е в ремонт 1к. квартиры под аренду
.
можно конкретики или как обычно бла-бла-бла…?
вы как обычно правы... UA как обычно бла-бла-бла…
https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... 61096d5623
если вы считаете что этот ремонт изначально делался под аренду походу у вас очень серьезные проблемы с восприятием мира...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Нед 27 січ, 2019 21:54
Прохожий написав:
если вы считаете что этот ремонт изначально делался под аренду походу у вас очень серьезные проблемы с восприятием мира...
Уважаемый Прохожий!
Если мое восприятие мира, вдруг начнет совпадать с вашим, я буду серьезно встревожен.
UA
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Додано: Нед 27 січ, 2019 21:57
UA написав: Прохожий написав:
если вы считаете что этот ремонт изначально делался под аренду походу у вас очень серьезные проблемы с восприятием мира...
Уважаемый Прохожий!
Если мое восприятие мира, вдруг начнет совпадать с вашим, я буду серьезно встревожен.
Плюсую +++ ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Нед 27 січ, 2019 22:04
zzzzzz написав: UA написав: Прохожий написав:
если вы считаете что этот ремонт изначально делался под аренду походу у вас очень серьезные проблемы с восприятием мира...
Уважаемый Прохожий!
Если мое восприятие мира, вдруг начнет совпадать с вашим, я буду серьезно встревожен.
Плюсую +++ ))
ого, на ветке как минимум два альтернативно одаренных считающих что приведенная УА квартира
https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc
... 61096d5623 делалась под аренду...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Повідомлень: 10143
З нами з: 05.06.13
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Додано: Нед 27 січ, 2019 22:30
Прохожий написав: zzzzzz написав: UA написав:
Уважаемый Прохожий!
Если мое восприятие мира, вдруг начнет совпадать с вашим, я буду серьезно встревожен.
Плюсую +++ ))
ого, на ветке как минимум два альтернативно одаренных считающих что приведенная УА квартира
https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc
... 61096d5623 делалась под аренду...
Кстати, интересно мнение такого опытного, и как мы видим безусловно правильно одаренного человека как Прохожий, касательно этой квартиры под аренду:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9
UA
Повідомлень: 3532
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Подякували: 458 раз.
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