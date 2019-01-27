Додано: Пон 28 січ, 2019 00:12

UA написав: Прохожий написав: ого, на ветке как минимум два альтернативно одаренных считающих что приведенная УА квартира https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... 61096d5623 делалась под аренду... ого, на ветке как минимум два альтернативно одаренных считающих что приведенная УА квартира... 61096d5623 делалась под аренду...

Кстати, интересно мнение такого опытного, и как мы видим безусловно правильно одаренного человека как Прохожий, касательно этой квартиры под аренду:

https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9 Кстати, интересно мнение такого опытного, и как мы видим безусловно правильно одаренного человека как Прохожий, касательно этой квартиры под аренду:

Квартиры в домах старого жилого фонда выбирают квартиросъемщики, бюджет которых ограничен: стоимость жилья в старых домах на 15-20% ниже, чем в новостройках

Источник: domik.ua



В первую очередь арендаторов интересует локация и наличие ремонта в квартире. И если в новостройках клиенты могут выбирать предпочтительный стиль и дизайн, то на вторичном рынке главное, «чтобы был хоть какой-то ремонт», говорит Юлия Войналович.

Источник: domik.ua

Квартира, с ремонтом однозначно под аренду - плитка везде, чугунявые радиаторы оставили (за замену на нормальное отопление пришлось-бы не менее куе выкинуть), стены - самое оно. Но в квартиру и вложились тоже - не знаю какой смысл - чешка так чешкой и останется, а на Левобережке новостроев с подобными ремонтами и подобным ценником - вагон. Хотя, стоит признать, из того, что можно было сделать в чешке - они выжали оптимально. С финансовой точки зрения - это ошибка. Разве что так повернулось - продать не смогли, мало-ли, может перепланировка уже была и неузаконенная, "решение вопроса" только не так давно стало недорогим. Вот и приняли решение. Или еще что-то.