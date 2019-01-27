Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так, все опрошенные эксперты уверяют, что цены на аренду снизились по сравнению с прошлым годом. «Снижение стоимости составило примерно 10%», — отмечает частный брокер Анна Ковтонюк.
С ней соглашается Юлия Войналович из АН «Планета Оболонь»: «Если летом снять однокомнатную квартиру на Оболони можно было за 9 тыс. грн, то сейчас такую же можно найти за 8 тыс. грн». Источник: domik.ua
Квартира, с ремонтом однозначно под аренду - плитка везде, чугунявые радиаторы оставили (за замену на нормальное отопление пришлось-бы не менее куе выкинуть), стены - самое оно. Но в квартиру и вложились тоже - не знаю какой смысл - чешка так чешкой и останется, а на Левобережке новостроев с подобными ремонтами и подобным ценником - вагон. Хотя, стоит признать, из того, что можно было сделать в чешке - они выжали оптимально. С финансовой точки зрения - это ошибка. Разве что так повернулось - продать не смогли, мало-ли, может перепланировка уже была и неузаконенная, "решение вопроса" только не так давно стало недорогим. Вот и приняли решение. Или еще что-то.
Квартиры в домах старого жилого фонда выбирают квартиросъемщики, бюджет которых ограничен: стоимость жилья в старых домах на 15-20% ниже, чем в новостройках Источник: domik.ua
В первую очередь арендаторов интересует локация и наличие ремонта в квартире. И если в новостройках клиенты могут выбирать предпочтительный стиль и дизайн, то на вторичном рынке главное, «чтобы был хоть какой-то ремонт», говорит Юлия Войналович. Источник: domik.ua
Востаннє редагувалось rjkz в Пон 28 січ, 2019 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Так, все опрошенные эксперты уверяют, что цены на аренду снизились по сравнению с прошлым годом. «Снижение стоимости составило примерно 10%», — отмечает частный брокер Анна Ковтонюк.
С ней соглашается Юлия Войналович из АН «Планета Оболонь»: «Если летом снять однокомнатную квартиру на Оболони можно было за 9 тыс. грн, то сейчас такую же можно найти за 8 тыс. грн». Источник: domik.ua
Хотя с тенденцией я согласен, но сравнивать различные времена года - некорректно. Они-бы еще сравнили май-июнь с предыдущим сентябрем-октябрем - там обвал шо ППЦ. А так со статьей вроде и соглашусь.