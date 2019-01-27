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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1282128312841285

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:32

  UA написав:
  rjkz написав:
:shock: :shock: :shock:

В НЛ жа 1200 куе -реально, на промзоне ЛБ - ....ну, скажем, за тысяч 20 гривен, если подождут до сентября. :mrgreen:

Квартира же атмосферная!
А вот звукоизоляцию в квартире под аренду действительно не встретишь. Эксклюзив.

Там хорошо жить разным ЭМО и прочим поклонникам дракулы. Вкупе с узкими проходами как раз для мальчиков тощих как андрогины и девочек в 45 кило планровка судя по фото.
Пы-Сы - себестоимость этого чуда 40плюс куе за бетон и 30куе ремонт? Тогда чего не по 700$ сдают, а сразу московскую цену лупят?
барабашов
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 16.06.15
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  #<1 ... 1282128312841285
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