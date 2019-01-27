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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:32
UA написав:
Квартира же атмосферная!
А вот звукоизоляцию в квартире под аренду действительно не встретишь. Эксклюзив.
Там хорошо жить разным ЭМО и прочим поклонникам дракулы. Вкупе с узкими проходами как раз для мальчиков тощих как андрогины и девочек в 45 кило планровка судя по фото.
Пы-Сы - себестоимость этого чуда 40плюс куе за бетон и 30куе ремонт? Тогда чего не по 700$ сдают, а сразу московскую цену лупят?
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барабашов
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