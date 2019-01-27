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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:32
UA написав:
Квартира же атмосферная!
А вот звукоизоляцию в квартире под аренду действительно не встретишь. Эксклюзив.
Там хорошо жить разным ЭМО и прочим поклонникам дракулы. Вкупе с узкими проходами как раз для мальчиков тощих как андрогины и девочек в 45 кило планровка судя по фото.
Пы-Сы - себестоимость этого чуда 40плюс куе за бетон и 30куе ремонт? Тогда чего не по 700$ сдают, а сразу московскую цену лупят?
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барабашов
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:25
барабашов написав: UA написав:
Квартира же атмосферная!
А вот звукоизоляцию в квартире под аренду действительно не встретишь. Эксклюзив.
Там хорошо жить разным ЭМО и прочим поклонникам дракулы. Вкупе с узкими проходами как раз для мальчиков тощих как андрогины и девочек в 45 кило планровка судя по фото.
Пы-Сы - себестоимость этого чуда 40плюс куе за бетон и 30куе ремонт? Тогда чего не по 700$ сдают, а сразу московскую цену лупят?
Возможно, людям надо было пристроить "лишнее" деньги, в вопросе не разобрались с непривычки. Сейчас наблюдаю пару попыток начать лэндлордизм - один вариант, этап ремонта, люди все делают правильно с точки зрения строительного подхода (но очень дорого), но не совсем верно с финансовой в аспекте аренды, "для себя" - я такой подход понимаю.
Еще встречал подход, когда люди делали ремонт из принципа, что чем больше ввалят денег - тем дороже сдадут. Объяснял, что даже самый супер-пупер ремонт не сдастся больше, чем +10% от цены в доме.
А еще есть подход "творческий", когда ремонт делается "для самореализации". Когда это помножено на полное непонимание рынка аренды, тогда и появляются такие чУдЫ.
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rjkz
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:49
rjkz написав:
А еще есть подход "творческий", когда ремонт делается "для самореализации". Когда это помножено на полное непонимание рынка аренды, тогда и появляются такие чУдЫ.
Бачив я такі ремонти))) Упасти і не встати)))
Краще обходити їх десятою дорогою))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Пон 28 січ, 2019 10:16
Frant написав: rjkz написав:
А еще есть подход "творческий", когда ремонт делается "для самореализации". Когда это помножено на полное непонимание рынка аренды, тогда и появляются такие чУдЫ.
Бачив я такі ремонти))) Упасти і не встати)))
Краще обходити їх десятою дорогою))))
Почему?
Арендаторам - подарок, если дизайн с ума не сведет.
Просто сам подход - творческий. Главное - создать. Неважно сколько оно будет стоить, неважно за сколько будет сдаваться, неважно - как быстро убьется.
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rjkz
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