Додано: Пон 28 січ, 2019 10:54

UA написав: ПС. 700 в КТ?

Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске? ПС. 700 в КТ?Почем тогда должен стартовать новострой



печерск уже такое растяжимое понятие - скорее в печерском районе

хотя если говорить именно о печерске, то арендовать там стоит разве шо если работаешь рядом, жить там не особо комфортно, инфраструктура мягко говоря слабенькая печерск уже такое растяжимое понятие - скорее в печерском районехотя если говорить именно о печерске, то арендовать там стоит разве шо если работаешь рядом, жить там не особо комфортно, инфраструктура мягко говоря слабенькая

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.