|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:49
rjkz написав:
А еще есть подход "творческий", когда ремонт делается "для самореализации". Когда это помножено на полное непонимание рынка аренды, тогда и появляются такие чУдЫ.
Бачив я такі ремонти))) Упасти і не встати)))
Краще обходити їх десятою дорогою))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 19014
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 2022 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:16
Frant написав: rjkz написав:
А еще есть подход "творческий", когда ремонт делается "для самореализации". Когда это помножено на полное непонимание рынка аренды, тогда и появляются такие чУдЫ.
Бачив я такі ремонти))) Упасти і не встати)))
Краще обходити їх десятою дорогою))))
Почему?
Арендаторам - подарок, если дизайн с ума не сведет.
Просто сам подход - творческий. Главное - создать. Неважно сколько оно будет стоить, неважно за сколько будет сдаваться, неважно - как быстро убьется.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8398
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3426 раз.
- Подякували: 1727 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:45
барабашов написав: UA написав:
Квартира же атмосферная!
А вот звукоизоляцию в квартире под аренду действительно не встретишь. Эксклюзив.
Там хорошо жить разным ЭМО и прочим поклонникам дракулы. Вкупе с узкими проходами как раз для мальчиков тощих как андрогины и девочек в 45 кило планровка судя по фото.
Пы-Сы - себестоимость этого чуда 40плюс куе за бетон и 30куе ремонт? Тогда чего не по 700$ сдают, а сразу московскую цену лупят?
1200 это с наценкой за творческий гений арендодателя?))
Единственный момент это звукоизоляция. Если это профессиональная система звукоизоляции дающая хоть какой то ощутимый эффект, то цена должна быть выше.
Не слышал ещё про нормальную систему звукоизоляции в квартире под аренду. Максимум вату под натяжной потолок зафигачат
ПС. 700 в КТ?
Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3538
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:54
UA написав:
ПС. 700 в КТ?
Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске
?
печерск уже такое растяжимое понятие - скорее в печерском районе
хотя если говорить именно о печерске, то арендовать там стоит разве шо если работаешь рядом, жить там не особо комфортно, инфраструктура мягко говоря слабенькая
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5799
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:30
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8398
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3426 раз.
- Подякували: 1727 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:45
kingkongovets написав: UA написав:
ПС. 700 в КТ?
Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске
?
печерск уже такое растяжимое понятие - скорее в печерском районе
хотя если говорить именно о печерске, то арендовать там стоит разве шо если работаешь рядом, жить там не особо комфортно, инфраструктура мягко говоря слабенькая
Бывшая окраина Киева - Печерск, это от Арсенальной до Лавры. Разве там плохо жить?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3538
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|