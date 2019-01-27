RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1283128412851286>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:49

  rjkz написав:А еще есть подход "творческий", когда ремонт делается "для самореализации". Когда это помножено на полное непонимание рынка аренды, тогда и появляются такие чУдЫ.
Бачив я такі ремонти))) Упасти і не встати)))
Краще обходити їх десятою дорогою))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19015
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:16

  Frant написав:
  rjkz написав:А еще есть подход "творческий", когда ремонт делается "для самореализации". Когда это помножено на полное непонимание рынка аренды, тогда и появляются такие чУдЫ.
Бачив я такі ремонти))) Упасти і не встати)))
Краще обходити їх десятою дорогою))))


Почему?
Арендаторам - подарок, если дизайн с ума не сведет.
Просто сам подход - творческий. Главное - создать. Неважно сколько оно будет стоить, неважно за сколько будет сдаваться, неважно - как быстро убьется.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8398
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3426 раз.
Подякували: 1727 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:45

  барабашов написав:
  UA написав:
  rjkz написав:
:shock: :shock: :shock:

В НЛ жа 1200 куе -реально, на промзоне ЛБ - ....ну, скажем, за тысяч 20 гривен, если подождут до сентября. :mrgreen:

Квартира же атмосферная!
А вот звукоизоляцию в квартире под аренду действительно не встретишь. Эксклюзив.

Там хорошо жить разным ЭМО и прочим поклонникам дракулы. Вкупе с узкими проходами как раз для мальчиков тощих как андрогины и девочек в 45 кило планровка судя по фото.
Пы-Сы - себестоимость этого чуда 40плюс куе за бетон и 30куе ремонт? Тогда чего не по 700$ сдают, а сразу московскую цену лупят?

1200 это с наценкой за творческий гений арендодателя?))
Единственный момент это звукоизоляция. Если это профессиональная система звукоизоляции дающая хоть какой то ощутимый эффект, то цена должна быть выше.
Не слышал ещё про нормальную систему звукоизоляции в квартире под аренду. Максимум вату под натяжной потолок зафигачат :D

ПС. 700 в КТ?
Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске?
UA
 
Повідомлень: 3538
З нами з: 19.07.08
Подякував: 305 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:54

  UA написав:ПС. 700 в КТ?
Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске?


печерск уже такое растяжимое понятие - скорее в печерском районе
хотя если говорить именно о печерске, то арендовать там стоит разве шо если работаешь рядом, жить там не особо комфортно, инфраструктура мягко говоря слабенькая
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5809
З нами з: 05.06.16
Подякував: 332 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... -2018-godu
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8398
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3426 раз.
Подякували: 1727 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:45

  kingkongovets написав:
  UA написав:ПС. 700 в КТ?
Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске?


печерск уже такое растяжимое понятие - скорее в печерском районе
хотя если говорить именно о печерске, то арендовать там стоит разве шо если работаешь рядом, жить там не особо комфортно, инфраструктура мягко говоря слабенькая

Бывшая окраина Киева - Печерск, это от Арсенальной до Лавры. Разве там плохо жить?
UA
 
Повідомлень: 3538
З нами з: 19.07.08
Подякував: 305 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:34

  rjkz написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:ого, на ветке как минимум два альтернативно одаренных считающих что приведенная УА квартира https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... 61096d5623 делалась под аренду... :shock:

Кстати, интересно мнение такого опытного, и как мы видим безусловно правильно одаренного человека как Прохожий, касательно этой квартиры под аренду:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9

Квартира, с ремонтом однозначно под аренду - плитка везде, чугунявые радиаторы оставили (за замену на нормальное отопление пришлось-бы не менее куе выкинуть), стены - самое оно. Но в квартиру и вложились тоже - не знаю какой смысл - чешка так чешкой и останется, а на Левобережке новостроев с подобными ремонтами и подобным ценником - вагон. Хотя, стоит признать, из того, что можно было сделать в чешке - они выжали оптимально. С финансовой точки зрения - это ошибка. Разве что так повернулось - продать не смогли, мало-ли, может перепланировка уже была и неузаконенная, "решение вопроса" только не так давно стало недорогим. Вот и приняли решение. Или еще что-то.

Тут ремонт явно не на 30К. Где-то до 20К, если делать сегодня. В 2015 и в 15К вложились бы.
П.С. И вообще - квартира специфическая. 1-й этаж, кухни нет. Квартира для 1 -2 человек с боязнью высоты.
Ценник аренды как по мне - совершенно неадекватный
Востаннє редагувалось J_P в Пон 28 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
Повідомлень: 669
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:ПС. 700 в КТ?
Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске?


печерск уже такое растяжимое понятие - скорее в печерском районе
хотя если говорить именно о печерске, то арендовать там стоит разве шо если работаешь рядом, жить там не особо комфортно, инфраструктура мягко говоря слабенькая

Бывшая окраина Киева - Печерск, это от Арсенальной до Лавры. Разве там плохо жить?


ну так - на любителя
магазинов и других объектов инфраструктуры крайне мало, (школы и детсады щас не трогаем), метро в большинстве случаев далековато, глубокое и не самые удобные ветки, часто перекрытие улиц изза близости ап, кабмина, вр, мариинки и парка славы, не говоря уже о всевозможных акциях, майданах и майданчиках
жил на печерске в нескольких локациях, работал там - поверьте, очень хорошо знаю о чем говорю
есть и плюсы и их немало, но по опыту скажу - к плюсам быстро привыкаешь, а с минусами приходится потом жить каждый день
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5809
З нами з: 05.06.16
Подякував: 332 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:48

  kingkongovets написав:.....

Кстати, дружище )), специально для вас - помните мы год назад тут общались по поводу налога за замлепользование для ФОП?
Напомню суть:
Есть два здания, одним владеет ООО, другое на частном лице, оформлен ФОП.
Земля не в аренде и не в собственности. Оба здания сдаются в аренду.
Уже второй год не платим за землепользование на ООО (сама налоговая подсказала) - так как ООО на едином налоге 6%.
Попробовали сделать то же на ФОП. Проиграли суд первой инстанции, но (о, чудо! :D ) выиграли апелляцию....

Да, пишу не в личку - так как может кому будет интересно. Форум по аренде ведь )))
J_P
 
Повідомлень: 669
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:36

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

J_P написав:
  kingkongovets написав:.....

Кстати, дружище )), специально для вас - помните мы год назад тут общались по поводу налога за замлепользование для ФОП?
Напомню суть:
Есть два здания, одним владеет ООО, другое на частном лице, оформлен ФОП.
Земля не в аренде и не в собственности. Оба здания сдаются в аренду.
Уже второй год не платим за землепользование на ООО (сама налоговая подсказала) - так как ООО на едином налоге 6%.
Попробовали сделать то же на ФОП. Проиграли суд первой инстанции, но (о, чудо! :D ) выиграли апелляцию....

Да, пишу не в личку - так как может кому будет интересно. Форум по аренде ведь )))



первая апелляция - это ж еще не все?)
да и помещение там повидимому небольшое (и оно одно)если метраж позволяет на едином налоге сидеть - далеко не всем это подходит
но спасибо, шо держите в курсе)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5809
З нами з: 05.06.16
Подякував: 332 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1283128412851286>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J_P і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3439, 3440, 3441
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
34400 3806810
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 15:08
airmax78
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 174881
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.