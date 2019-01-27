Бачив я такі ремонти))) Упасти і не встати)))
Краще обходити їх десятою дорогою))))
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:49
Бачив я такі ремонти))) Упасти і не встати)))
Краще обходити їх десятою дорогою))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:16
Почему?
Арендаторам - подарок, если дизайн с ума не сведет.
Просто сам подход - творческий. Главное - создать. Неважно сколько оно будет стоить, неважно за сколько будет сдаваться, неважно - как быстро убьется.
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:45
1200 это с наценкой за творческий гений арендодателя?))
Единственный момент это звукоизоляция. Если это профессиональная система звукоизоляции дающая хоть какой то ощутимый эффект, то цена должна быть выше.
Не слышал ещё про нормальную систему звукоизоляции в квартире под аренду. Максимум вату под натяжной потолок зафигачат
ПС. 700 в КТ?
Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске?
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:54
печерск уже такое растяжимое понятие - скорее в печерском районе
хотя если говорить именно о печерске, то арендовать там стоит разве шо если работаешь рядом, жить там не особо комфортно, инфраструктура мягко говоря слабенькая
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:30
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:45
Бывшая окраина Киева - Печерск, это от Арсенальной до Лавры. Разве там плохо жить?
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:34
Тут ремонт явно не на 30К. Где-то до 20К, если делать сегодня. В 2015 и в 15К вложились бы.
П.С. И вообще - квартира специфическая. 1-й этаж, кухни нет. Квартира для 1 -2 человек с боязнью высоты.
Ценник аренды как по мне - совершенно неадекватный
Востаннє редагувалось J_P в Пон 28 січ, 2019 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ну так - на любителя
магазинов и других объектов инфраструктуры крайне мало, (школы и детсады щас не трогаем), метро в большинстве случаев далековато, глубокое и не самые удобные ветки, часто перекрытие улиц изза близости ап, кабмина, вр, мариинки и парка славы, не говоря уже о всевозможных акциях, майданах и майданчиках
жил на печерске в нескольких локациях, работал там - поверьте, очень хорошо знаю о чем говорю
есть и плюсы и их немало, но по опыту скажу - к плюсам быстро привыкаешь, а с минусами приходится потом жить каждый день
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:48
Кстати, дружище )), специально для вас - помните мы год назад тут общались по поводу налога за замлепользование для ФОП?
Напомню суть:
Есть два здания, одним владеет ООО, другое на частном лице, оформлен ФОП.
Земля не в аренде и не в собственности. Оба здания сдаются в аренду.
Уже второй год не платим за землепользование на ООО (сама налоговая подсказала) - так как ООО на едином налоге 6%.
Попробовали сделать то же на ФОП. Проиграли суд первой инстанции, но (о, чудо! ) выиграли апелляцию....
Да, пишу не в личку - так как может кому будет интересно. Форум по аренде ведь )))
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:36
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
первая апелляция - это ж еще не все?)
да и помещение там повидимому небольшое (и оно одно)если метраж позволяет на едином налоге сидеть - далеко не всем это подходит
но спасибо, шо держите в курсе)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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