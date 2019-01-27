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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1283128412851286

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:42

  J_P написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Кстати, интересно мнение такого опытного, и как мы видим безусловно правильно одаренного человека как Прохожий, касательно этой квартиры под аренду:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9

Квартира, с ремонтом однозначно под аренду - плитка везде, чугунявые радиаторы оставили (за замену на нормальное отопление пришлось-бы не менее куе выкинуть), стены - самое оно. Но в квартиру и вложились тоже - не знаю какой смысл - чешка так чешкой и останется, а на Левобережке новостроев с подобными ремонтами и подобным ценником - вагон. Хотя, стоит признать, из того, что можно было сделать в чешке - они выжали оптимально. С финансовой точки зрения - это ошибка. Разве что так повернулось - продать не смогли, мало-ли, может перепланировка уже была и неузаконенная, "решение вопроса" только не так давно стало недорогим. Вот и приняли решение. Или еще что-то.

Тут ремонт явно не на 30К. Где-то до 20К, если делать сегодня. В 2015 и в 15К вложились бы.
П.С. И вообще - квартира специфическая. 1-й этаж, кухни нет. Квартира для 1 -2 человек с боязнью высоты.
Ценник аренды как по мне - совершенно неадекватный

8 эт.
Кухня есть ,называеться памоднаму кухня-студия :mrgreen: , но по моему это оочень не практично , если жарить рыбу то при любой вытяжке кумар стоять будет по всей хатестудии.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:53

  Vadim V написав:
  J_P написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9
Тут ремонт явно не на 30К. Где-то до 20К, если делать сегодня. В 2015 и в 15К вложились бы.
П.С. И вообще - квартира специфическая. 1-й этаж, кухни нет. Квартира для 1 -2 человек с боязнью высоты.
Ценник аренды как по мне - совершенно неадекватный

8 эт.
Кухня есть ,называеться памоднаму кухня-студия :mrgreen: , но по моему это оочень не практично , если жарить рыбу то при любой вытяжке кумар стоять будет по всей хатестудии.

А вы кликните на ссылку. Я повторно кликнул. Все еще написано: 1-й этаж.
По поводу кухни. Вы наверно женаты и вам готовит жена. Я после двух разводов готовлю иногда сам :D . На такой кухне (как в объявлении) только сосиски со спагетти можно сварить и помыть одну-две тарелки.
Ни СВЧ, ни грильницы, ни пароварки.... Грязную кастрюлю поставить некуда.
П.С. Кстати, не заметил где стоит холодильник )))) Если офисный, то вероятно в противоположной (от плиты) стороне лоджии?
Рыбу жарить? там ее негде положить чтобы посолить ))))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:06

  UA написав:[

ПС. 700 в КТ?
Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске?

Это то, на что часто обращаю внимание. Не всем нужен печерск, если, к примеру, работа на куренёвке. На печерске на такие квартиры просто спрос чуть больше. В любых более менее районах востребованы хорошие квартиры (однухи) в пределах двадцатки. 1200 за кт дофига, но, думаю, до 25 кгрн уйдёт.
hume
 
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