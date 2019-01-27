Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Квартира, с ремонтом однозначно под аренду - плитка везде, чугунявые радиаторы оставили (за замену на нормальное отопление пришлось-бы не менее куе выкинуть), стены - самое оно. Но в квартиру и вложились тоже - не знаю какой смысл - чешка так чешкой и останется, а на Левобережке новостроев с подобными ремонтами и подобным ценником - вагон. Хотя, стоит признать, из того, что можно было сделать в чешке - они выжали оптимально. С финансовой точки зрения - это ошибка. Разве что так повернулось - продать не смогли, мало-ли, может перепланировка уже была и неузаконенная, "решение вопроса" только не так давно стало недорогим. Вот и приняли решение. Или еще что-то.
Тут ремонт явно не на 30К. Где-то до 20К, если делать сегодня. В 2015 и в 15К вложились бы. П.С. И вообще - квартира специфическая. 1-й этаж, кухни нет. Квартира для 1 -2 человек с боязнью высоты. Ценник аренды как по мне - совершенно неадекватный
8 эт. Кухня есть ,называеться памоднаму кухня-студия , но по моему это оочень не практично , если жарить рыбу то при любой вытяжке кумар стоять будет по всей хатестудии.
J_P написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremenn ... 0e520933d9 Тут ремонт явно не на 30К. Где-то до 20К, если делать сегодня. В 2015 и в 15К вложились бы. П.С. И вообще - квартира специфическая. 1-й этаж, кухни нет. Квартира для 1 -2 человек с боязнью высоты. Ценник аренды как по мне - совершенно неадекватный
8 эт. Кухня есть ,называеться памоднаму кухня-студия , но по моему это оочень не практично , если жарить рыбу то при любой вытяжке кумар стоять будет по всей хатестудии.
А вы кликните на ссылку. Я повторно кликнул. Все еще написано: 1-й этаж. По поводу кухни. Вы наверно женаты и вам готовит жена. Я после двух разводов готовлю иногда сам . На такой кухне (как в объявлении) только сосиски со спагетти можно сварить и помыть одну-две тарелки. Ни СВЧ, ни грильницы, ни пароварки.... Грязную кастрюлю поставить некуда. П.С. Кстати, не заметил где стоит холодильник )))) Если офисный, то вероятно в противоположной (от плиты) стороне лоджии? Рыбу жарить? там ее негде положить чтобы посолить ))))))
ПС. 700 в КТ? Почем тогда должен стартовать новострой на Печерске?
Это то, на что часто обращаю внимание. Не всем нужен печерск, если, к примеру, работа на куренёвке. На печерске на такие квартиры просто спрос чуть больше. В любых более менее районах востребованы хорошие квартиры (однухи) в пределах двадцатки. 1200 за кт дофига, но, думаю, до 25 кгрн уйдёт.