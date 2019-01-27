Додано: Пон 28 січ, 2019 19:26

Бывшая окраина Киева - Печерск, это от Арсенальной до Лавры. Разве там плохо жить?[/quote]



ну так - на любителя

магазинов и других объектов инфраструктуры крайне мало, (школы и детсады щас не трогаем), метро в большинстве случаев далековато, глубокое и не самые удобные ветки, часто перекрытие улиц изза близости ап, кабмина, вр, мариинки и парка славы, не говоря уже о всевозможных акциях, майданах и майданчиках

жил на печерске в нескольких локациях, работал там - поверьте, очень хорошо знаю о чем говорю

есть и плюсы и их немало, но по опыту скажу - к плюсам быстро привыкаешь, а с минусами приходится потом жить каждый день[/quote]



Магазини - два супермаркета "Велика Кишеня" в міні-форматі біля Маріїнського та Сільпо на Суворова, плюс "Велика Кишеня" на Печерській площі, плюс Печерський ринок. 5-7 хв. від Арсенальної чи Площі Слави Sportlife, кафешки з десяток, пристойні ресторани, плюс школи, ліцеї - все рядом. Круглодобові аптеки, обмінки. За останні років 5 інфраструктура значно покращилась.