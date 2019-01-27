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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1284128512861287

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 213
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
27
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
21%
44
5. 3 000 долл. екв./міс
12%
26
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
35
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
38
8. 750 долл. екв./міс
5%
11
9. 350 долл. екв./міс
3%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:25

  zzzzzz написав:
  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Вадим, вчера был первый этаж, как и сейчас.
Я точно запомнил что первый. Там даже фото есть где видно что это первый этаж. И вчера были фото.

Гляньте какая сейчас площадь.


Сейчас 68, это переделанная треха, а что вас смущает?

Может вы перепутали с этим обьявлением 8 этаж в КТ, 48 кв.м.
https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... CDisB.html

Да. :oops:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:26

Бывшая окраина Киева - Печерск, это от Арсенальной до Лавры. Разве там плохо жить?[/quote]

ну так - на любителя
магазинов и других объектов инфраструктуры крайне мало, (школы и детсады щас не трогаем), метро в большинстве случаев далековато, глубокое и не самые удобные ветки, часто перекрытие улиц изза близости ап, кабмина, вр, мариинки и парка славы, не говоря уже о всевозможных акциях, майданах и майданчиках
жил на печерске в нескольких локациях, работал там - поверьте, очень хорошо знаю о чем говорю
есть и плюсы и их немало, но по опыту скажу - к плюсам быстро привыкаешь, а с минусами приходится потом жить каждый день[/quote]

Магазини - два супермаркета "Велика Кишеня" в міні-форматі біля Маріїнського та Сільпо на Суворова, плюс "Велика Кишеня" на Печерській площі, плюс Печерський ринок. 5-7 хв. від Арсенальної чи Площі Слави Sportlife, кафешки з десяток, пристойні ресторани, плюс школи, ліцеї - все рядом. Круглодобові аптеки, обмінки. За останні років 5 інфраструктура значно покращилась.
Востаннє редагувалось grape в Пон 28 січ, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:29

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Может вы перепутали с этим обьявлением 8 этаж в КТ, 48 кв.м.
https://www.olx.ua/obyavlenie/dolgosroc ... CDisB.html

Да. :oops:

Ну ничего страшного, бывает )
Я вот представил какие слова посыпались бы в мой адрес , допусти я такую оплошность :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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