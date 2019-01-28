Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Бывшая окраина Киева - Печерск, это от Арсенальной до Лавры. Разве там плохо жить?[/quote]
ну так - на любителя магазинов и других объектов инфраструктуры крайне мало, (школы и детсады щас не трогаем), метро в большинстве случаев далековато, глубокое и не самые удобные ветки, часто перекрытие улиц изза близости ап, кабмина, вр, мариинки и парка славы, не говоря уже о всевозможных акциях, майданах и майданчиках жил на печерске в нескольких локациях, работал там - поверьте, очень хорошо знаю о чем говорю есть и плюсы и их немало, но по опыту скажу - к плюсам быстро привыкаешь, а с минусами приходится потом жить каждый день[/quote]
Магазини - два супермаркета "Велика Кишеня" в міні-форматі біля Маріїнського та Сільпо на Суворова, плюс "Велика Кишеня" на Печерській площі, плюс Печерський ринок. 5-7 хв. від Арсенальної чи Площі Слави Sportlife, кафешки з десяток, пристойні ресторани, плюс школи, ліцеї - все рядом. Круглодобові аптеки, обмінки. За останні років 5 інфраструктура значно покращилась.
Востаннє редагувалось grape в Пон 28 січ, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
как говорит Кинг - главное шоб кешфло ) у меня дружбан есть, на котловане в одном доме купили по двушке - я под сдачу, он "шоб було", все сделал побАгАтому и свысока смотрел на мой антивандальный (типа как здесь, на форуме стАличные над провинциалами и ипенедержателями )). Звонил на прошлой неделе - решился сдавать после 11 лет простоя, жалко было итальянской мебели и космического ремонта...
Vadim V написав:Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём.
имела ввиду что то необычное, а не дорогое фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать
Востаннє редагувалось vhata в Пон 28 січ, 2019 22:03, всього редагувалось 1 раз.