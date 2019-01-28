Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
grape написав:Магазини - два супермаркета "Велика Кишеня" в міні-форматі біля Маріїнського та Сільпо на Суворова, плюс "Велика Кишеня" на Печерській площі, плюс Печерський ринок. 5-7 хв. від Арсенальної чи Площі Слави Sportlife, кафешки з десяток, пристойні ресторани, плюс школи, ліцеї - все рядом. Круглодобові аптеки, обмінки. За останні років 5 інфраструктура значно покращилась.
я жил на лейпцигской и крепостном переулке - где там щас магазины? где хлеба купить? когда я там жил они были похожи на сильпо про печерский рынок и его цены я могу написать поэму печерск - мой юношеский фетиш, но все в жизни меняется
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
как говорит Кинг - главное шоб кешфло ) у меня дружбан есть, на котловане в одном доме купили по двушке - я под сдачу, он "шоб було", все сделал побАгАтому и свысока смотрел на мой антивандальный (типа как здесь, на форуме стАличные над провинциалами и ипенедержателями )). Звонил на прошлой неделе - решился сдавать после 11 лет простоя, жалко было итальянской мебели и космического ремонта...
Решился это конечно хорошо, главное что-бы еще 11 лет не прошло пока он сложит адекватную цену на аренду своей перлини
С ККЦ насчет кешфло я совершенно согласен, если ты занимаешься бизнесом, никаких сантиментов.
Vadim V написав:Звиняюсь за мій український, але ми зає би мося предлагать асобенное ,оно устанет раньше чем мы его отремонтируем/ атабъём.
имела ввиду что то необычное, а не дорогое фишка какая то должна быть, что то особенное, как UA постил - девченка необычная, сам подход, ну как по мне - кому интересно, что на кухне смеситель франке?! я тоже ставлю, потому что на распродаже в эпике купила впрок, но у меня никогда не хватало ума так это подать
grape написав:Магазини - два супермаркета "Велика Кишеня" в міні-форматі біля Маріїнського та Сільпо на Суворова, плюс "Велика Кишеня" на Печерській площі, плюс Печерський ринок. 5-7 хв. від Арсенальної чи Площі Слави Sportlife, кафешки з десяток, пристойні ресторани, плюс школи, ліцеї - все рядом. Круглодобові аптеки, обмінки. За останні років 5 інфраструктура значно покращилась.
я жил на лейпцигской и крепостном переулке - где там щас магазины? где хлеба купить? когда я там жил они были похожи на сильпо про печерский рынок и его цены я могу написать поэму печерск - мой юношеский фетиш, но все в жизни меняется
king, на перетині Лепцизької і Суворова (тепер інша назва) магазин продуктів "Багата Хата". Плюс "Сільпо" на Суворова, плюс продуктовий посередині Лейпцизької. На Кріпосному провулку також є продуктовий. Плюс Велика Кишеня біля Маріїнського зі сторони Арсенальної. Хліб точно є де купити). Режим роботи 24/7. Ціни Печерського і Володимирського ринку плюс/мінус рівнозначні. ІМХО. Реально, останні роки багато помінялось.
Востаннє редагувалось grape в Пон 28 січ, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.