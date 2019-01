Додано: Пон 28 січ, 2019 22:02

grape написав: Магазини - два супермаркета "Велика Кишеня" в міні-форматі біля Маріїнського та Сільпо на Суворова, плюс "Велика Кишеня" на Печерській площі, плюс Печерський ринок. 5-7 хв. від Арсенальної чи Площі Слави Sportlife, кафешки з десяток, пристойні ресторани, плюс школи, ліцеї - все рядом. Круглодобові аптеки, обмінки. За останні років 5 інфраструктура значно покращилась.



я жил на лейпцигской и крепостном переулке - где там щас магазины? где хлеба купить?

когда я там жил они были похожи на сильпо

про печерский рынок и его цены я могу написать поэму

